MINIMO STORICO! Monitor HDR MSI SCONTATO di 165€!

Siete alla ricerca di un nuovo monitor da gaming? Oggi potete approfittare di una vantaggiosa offerta Amazon per risparmiare sull'acquisto di MSI Optix MAG342CQR. Caratterizzato da un design curvo e ultrawide di 34 pollici, questo monitor si presenta come una scelta eccezionale per chi desidera un'esperienza di gioco completamente immersiva. Sorprendentemente, oggi il prezzo scende da 549,90€ a soli 385,94€, segnando il momento più conveniente mai registrato per acquistarlo.

MSI Optix MAG342CQR, chi dovrebbe acquistarlo?

MSI Optix MAG342CQR è progettato per soddisfare le esigenze dei videogiocatori che cercano un coinvolgimento totale e dettagli grafici impeccabili durante le loro sessioni di gioco. Con la sua risoluzione UWQHD di 3440x1440 e un rapporto d'aspetto di 21:9, questo monitor offre una visuale estesa che cattura ogni dettaglio del gioco, perfetto per i titoli AAA moderni.

Con una velocità di aggiornamento di 144Hz e un tempo di risposta di 1ms, il monitor MSI Optix MAG342CQR soddisfa le esigenze dei giocatori competitivi che si dedicano a titoli come sparatutto in prima persona, giochi di combattimento, simulazioni di guida, strategici in tempo reale e sportivi. Queste caratteristiche assicurano immagini fluide e prive di sfocature di movimento. La tecnologia Adaptive Sync riduce il tearing dello schermo, mentre il design curvo e l'illuminazione RGB non solo offrono un comfort visivo ottimale ma anche un'estetica gradevole che si adatta perfettamente a qualsiasi ambiente di gioco.

Considerate inoltre il supporto HDR e la funzione Night Vision, che migliorano i dettagli nelle zone scure senza sovraesporre quelle illuminate. Ora che è disponibile per un periodo limitato al suo prezzo più conveniente di sempre, diventa ancora più allettante da prendere in considerazione.

