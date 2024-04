Capcom ha mostrato al pubblico il bundle ufficiale giapponese di Monster Hunter 3, titolo di punta previsto per il giorno 1 Agosto 2009 in madre patria. All’interno della confezione sarà presente un Nintendo Wii color nero, un Classic Controller Black PRO ed infine una copia ntsc jap del gioco. Il prezzo è stato fissato sui 33.000 Yen. Non ci resta che attendere i primi dati di vendita di questo sicuro milion seller.