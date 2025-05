The Elder Scrolls 6 non userà Unreal Engine 5: c'è un perché

Non è colpa dell'Unreal Engine: con queste parole Bruce Nesmith, storico sviluppatore di Bethesda che ha lavorato a stretto contatto con Todd Howard su titoli come Oblivion e Skyrim, ha spiegato perché The Elder Scrolls VI non sarà costruito sull’Unreal Engine 5, nonostante i tanti fan che lo invocano a gran voce.

Negli ultimi anni, l'Unreal Engine 5 è diventato sinonimo di avanguardia tecnica: lo abbiamo visto in tutto il suo splendore nel remaster di Oblivion (l'originale lo trovate su Amazon), un progetto che, pur essendo stato a lungo oggetto di leak, ha stupito per il suo impatto visivo.

Questo ha inevitabilmente acceso le speranze dei fan, che si aspettavano una virata tecnologica anche per TES6. Ma la realtà è un po’ diversa.

In un’intervista con VideoGamer, Nesmith ha chiarito che la scelta di Bethesda non è dettata da una mancanza di fiducia nell’Unreal Engine, quanto piuttosto dalla complessità di un cambiamento così radicale.

Passare da un engine proprietario – per quanto datato come il Creation Engine – a uno esterno come l’Unreal richiederebbe anni di lavoro, nuove assunzioni, costi enormi e una completa ristrutturazione del flusso di sviluppo.

“Non è colpa di Unreal se certi giochi vengono male. L’engine non fa la qualità: quella dipende dal team e dalla visione”, ha dichiarato Nesmith.

Una posizione condivisibile, certo, ma che non cancella un fatto evidente: il Creation Engine, anche nella sua versione aggiornata usata in Starfield, continua a mostrare rughe profonde. ù

Animazioni legnose, bug cronici e un’inerzia tecnologica che mal si sposa con le ambizioni di una saga come The Elder Scrolls. Alcuni ex dipendenti Bethesda, come Nate Purkeypile, hanno apertamente sostenuto che il passaggio all’Unreal Engine 5 sarebbe auspicabile, anche solo per uscire da questo eterno ritorno degli stessi problemi.

Insomma, con TES6 che probabilmente uscirà tra qualche anno, Bethesda ha ancora tempo per sorprenderci, ma il timore è che, ancora una volta, ci ritroveremo tra mani un capolavoro potenziale zavorrato da un motore che non riesce più a tenere il passo. Spero di sbagliarmi.

Restando in tema, avete visto che qualcuno ha trasformato Oblivion Remastered in un gioco visivamente molto più vicino all'originale?