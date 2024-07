Monitor gaming LG oggi a un prezzo SHOCK! (-17%)

State valutando l'acquisto di un nuovo monitor da gaming? LG UltraGear 27GN800P-B è attualmente in offerta su Amazon al prezzo speciale di 199,99€, con uno sconto del 17% sul prezzo originale di 240,99€. Ideale per gli appassionati di gaming, vanta specifiche come refresh rate di 144Hz, tempo di risposta di 1ms GtG, e supporto sia a NVIDIA G-SYNC che AMD FreeSync Premium per un'esperienza di gioco fluida e nitida. Con una qualità d'immagine eccezionale, grazie all'HDR10 e sRGB al 99%, e un design quasi senza bordi, è perfetto per immergersi completamente nei vostri giochi preferiti.

LG UltraGear 27GN800P-B, chi dovrebbe acquistarlo?

ILG UltraGear 27GN800P-B è un monitor da gaming altamente raccomandato per gli appassionati di videogiochi che cercano un'esperienza visiva di alto livello, rapida e immersiva. Questo monitor è particolarmente adatto a chi cerca prestazioni grafiche avanzate, poiché consente di godere di sessioni di gioco prolungate senza affaticamento visivo grazie alla tecnologia IPS e al tempo di risposta di 1ms. Con il suo refresh rate di 144Hz, i giocatori possono godere di un'azione di gioco fluida e reattiva, essenziale per i titoli ad alta velocità. Inoltre, la compatibilità con NVIDIA G-SYNC e AMD FreeSync Premium assicura un gameplay senza interruzioni, riducendo tearing e stuttering.

I videogiocatori che apprezzano i dettagli e la fedeltà dei colori saranno colpiti dalla qualità dell'immagine di LG UltraGear 27GN800P-B, grazie alla risoluzione QHD, HDR10 e la copertura sRGB al 99%. Queste caratteristiche lo rendono adatto anche ai creatori di contenuti digitali che cercano un monitor in grado di offrire una precisa riproduzione dei colori oltre a prestazioni di gioco eccellenti. Il design accattivante senza cornici su tre lati e l'inclinazione regolabile esaltano ulteriormente l'esperienza visiva, rendendo questo monitor una scelta eccellente sia per il gaming che per la produttività multimediale.

Offerto inizialmente a 240,99€, LG UltraGear 27GN800P-B è ora disponibile a soli 199,59€, un'opportunità eccezionale per portare le vostre sessioni di gioco a un livello superiore. Grazie alle sue caratteristiche tecniche all'avanguardia e al design pensato per i giocatori, questo monitor è l'alleato perfetto per chi vuole dominare nei giochi senza compromettere su qualità e prestazioni.

Vedi offerta su Amazon