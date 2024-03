Monitor da Gaming KOORUI a soli 123€! RISPARMIO del 18%!

Le Offerte di Primavera di Amazon presentano oggi il Monitor da Gaming KOORUI, con caratteristiche come una risoluzione Full HD di 1920x1080, una velocità di aggiornamento di 165Hz e un tempo di risposta di 1ms. Il Monitor da Gaming è attualmente disponibile su Amazon al prezzo di 123€, ridotto da 149,99€ grazie allo sconto del 18%. Questo monitor da 24" promette un'esperienza di gioco grazie alla tecnologia AdaptiveSync che riduce al minimo lo screen tearing. Questa offerta rappresenta un'opportunità per i giocatori che cercano di migliorare la loro configurazione con un display decisamente versatile.

Monitor da Gaming KOORUI, chi dovrebbe acquistarlo?

Con una velocità di aggiornamento di 165Hz e un tempo di risposta di soli 1ms, questo monitor è consigliato agli appassionati di eSports e giochi d'azione che richiedono reattività e precisione istantanea. La tecnologia AdaptiveSync, inoltre, garantisce una fluidità di gioco ininterrotta, eliminando fastidiosi problemi di tearing e stuttering.

Non solo per gli amanti dei videogiochi, il Monitor si rivela anche adatto per chi lavora con grafica e editing video, grazie alla sua copertura della gamma cromatica DCI-P3 dell'85% che assicura colori vividi e transizioni uniformi. La connettività flessibile con HDMI e DisplayPort consente di collegare facilmente vari dispositivi.

Al prezzo di offerta di 123€, invece di 149,99€, il Monitor da Gaming KOORUI rappresenta una scelta ideale per chi cerca un upgrade nell'esperienza di gioco a un costo competitivo. La qualità dell'immagine, combinata con le tecnologie avanzate per il gaming e la valida assistenza post-vendita, rendono questo monitor un investimento per migliorare la propria configurazione di gioco.

Vedi offerta su Amazon