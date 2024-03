Smart TV Sony BRAVIA 65" al MINIMO STORICO! -200€

Siete alla ricerca di una nuova smart TV di alta qualità ma non volete spendere troppo? Oggi potete approfittare di un'ottima offerta di Primavera di Amazon. Tra le numerose opzioni disponibili, spicca Sony BRAVIA KD-65X80L, una delle migliori smart TV attualmente sul mercato in offerta su Amazon a soli 899,00€, ad oggi il prezzo più basso mai registrato per questo prodotto. Questo modello offre una vasta gamma di colori Triluminos Pro per immagini luminose e dettagliate grazie al processore X1. Inoltre, offre un audio di alta qualità grazie allo Speaker X-Balanced.

Smart TV Sony BRAVIA KD-65X80L, chi dovrebbe acquistarla?

La smart TV Sony BRAVIA KD-65X80L si distingue per la sua capacità di soddisfare diverse esigenze, offrendo una qualità visiva e sonora di alto livello per un'esperienza multimediale coinvolgente. Si tratta della scelta ideale per gli amanti del cinema, grazie alla sua gamma cromatica estesa e al processore 4K HDR X1 che garantiscono immagini vivide e colori brillanti. Grazie al servizio di streaming esclusivo BRAVIA CORE, gli appassionati di film avranno accesso a una vasta selezione di titoli in qualità HDR fino a 4K, per un'esperienza multimediale ancora migliore.

Questa smart TV non è adatta solo agli appassionati di cinema, ma anche ai videogiocatori. Infatti, la modalità Auto Low Latency e la conenttività HDMI 2.1 assicurano un'esperienza di gioco fluida e reattiva. Inoltre, il design elegante e minimalista offre la flessibilità di regolare il supporto TV in base alle esigenze dello spazio. Insomma, questa smart TV viene incontro alle esigenze di chiunque cerchi un'esperienza di visione e ascolto di alta qualità, sia per godersi le proprie serie TV preferite, che per immergersi nei videogiochi o vivere un'esperienza cinematografica con una qualità dell'immagine e del suono paragonabile a quella del cinema.

Oggi in super offerta a soli 899€, con uno sconto di 200€ sul prezzo originale di 1.099,99€, la smart TV Sony BRAVIA KD-65X80L si presenta come un'opportunità straordinaria per chi è alla ricerca di un centro multimediale di alta qualità a un prezzo conveniente.

Vedi offerta su Amazon