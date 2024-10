A Natale c'è sempre di che sbizzarrirsi con i regali: ecco perché, dopo aver visto quelli che sono i regali più cattivi che potreste fare alle persone con cui non andate particolarmente d'accordo, oggi tra il serio e il faceto vediamo i regali più inutili, che indubbiamente strapperanno un sorriso ai vostri amici e decanteranno al mondo quanto siate dei simpaticoni.

Abbiamo selezionato alcune stramberie che abbiamo trovato sul rivenditore Amazon, unite da un filo comune: dovevano essere tutte rigorosamente inutili, per consentirvi di portare avanti la vostra strategia da regalo-di-nessuna-utilità che vi siete imposti.

I migliori regali inutili da fare a Natale

Scatola inutile in legno

Questo divertente giocattolo è una scatola che offre intrattenimento infinito. È un'idea regalo originale per Natale o per sorprendere amici e bambini. La scatola è facile da usare: basta accenderla per attivarla e scoprire cosa contiene! Realizzata in pannelli acrilici e parti elettroniche, ha dimensioni di 15x9x7 cm e richiede 2 batterie AAA (non incluse).

Decorazioni per la barba

Questo set include 4 campanellini dal suono vibrante e 12 palline di Natale che porteranno gioia alle festività. Sono un'ottima idea regalo per uomini che amano la propria barba, adatta a mariti, fidanzati, amici e colleghi, e perfetta per i travestimenti da Babbo Natale. Il set presenta 6 colori brillanti (rosso, viola, argento, oro, blu e verde) e le decorazioni sono facili da installare grazie alle clip nere che si mimetizzano bene tra barba e capelli.

Il niente

Non sai cosa regalare per Natale? Prova il regalo del "niente"! È un'idea originale e spiritosa per chi risponde "non voglio niente" alla domanda sui regali. Questo kit include una scatola personalizzabile di 12x10x4 cm, con la scritta "NIENTE" all’interno. La scatola è adatta a tutti e si può personalizzare con nome, data e firma. Inoltre, c’è una garanzia soddisfatti o rimborsati: prova il Niente, fotografa le reazioni e condividi l’esperienza!

Scusa, ma non sapevo cosa regalarti





"Scusa, ma non sapevo cosa regalarti" è un'idea regalo simpatica e originale: un libro che non contiene pagine bianche né disegni, ma una raccolta di domande divertenti a cui rispondere con ironia. Perfetto per chi apprezza l’umorismo e adatto a qualsiasi occasione, questo libro invita il destinatario a completare pagine con risposte buffe e richieste assurde, regalando momenti di puro divertimento. Un pensiero fuori dal comune per strappare un sorriso a chi lo riceve.

Cubo antistress





Si tratta di un cubo colorato con 6 azioni pensate per alleviare lo stress. Perfetto come regalo, è ideale per colleghi, studenti o per chi ha bisogno di un momento di relax nel quotidiano. Basta fare una domanda e lanciarlo per avere una risposta! Questo cubo divertente aiuta a rilassarsi e a prendere decisioni con più serenità.

Quiz da fare mentre fai la cacca

Questo libro propone 201 quiz rapidi da risolvere in meno di due minuti, senza bisogno di carta e penna. Perfetti per passare il tempo in coda, al bar, o durante una pausa, i quiz spaziano dalla logica alla matematica, fino a giochi di parole e indovinelli. Non servono competenze avanzate, ma solo una mente vivace! Un regalo perfetto per chi ama le piccole grandi sfide!

Calendario dell'Avvento anti-Natale

E questo è regalare prima che inizi dicembre! Il calendario dell'avvento anti Natale è il libro perfetto per chi non sopporta questa giornata. Niente allegria forzata: solo sarcasmo, risate amare e attività per sabotare con ironia le festività. Con Babbo Sfasciafeste si affrontano 25 giorni di sfide contro le convenzioni natalizie: trasformare le decorazioni, lanciare sfide, sabotare conversazioni e svelare verità nascoste sullo spirito natalizio. Ideato per chi vive dicembre come un peso, offre un modo leggero e divertente per attraversare le feste senza falsi sorrisi, regalando un antidoto ironico al Natale!