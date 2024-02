Migliori Pal per iniziare in Palworld

Arrivato quasi come un fulmine a ciel sereno, Palworld è riuscito a conquistare un posto di rilievo nel panorama videoludico, soddisfacendo chiunque fosse alla ricerca di un survival leggero, ma con creature simili ai Pokémon da catturare e aiutarci nelle vostre vicende.

Proprio come nella serie ideata da Game Freak, i Pal dovranno infatti essere catturati prima che diventino nostri partner, ma ognuno di essi è in grado di soddisfare al meglio requisiti diversi, rendendo difficile la scelta iniziale.

Se avete dunque appena iniziato a fare i vostri primi passi nell'universo creato da Pocket Pair, magari dopo aver scaricato il gioco su Xbox Game Pass (lo trovate su Amazon), abbiamo pensato di venirvi incontro indicandovi i migliori Pal da catturare il prima possibile per avere fin da subito vita facile, elencati in ordine di rarità.

Palworld: i migliori Pal per iniziare

Cattiva

Non appena avrete la possibilità di creare la vostra prima Pal Sphere, il primo partner da catturare dovrebbe essere senza ombra di dubbio Cattiva: il Pal di tipo neutrale colorato di rosa può essere trovato nell'area iniziale di gioco e sarà molto utile per avviare l'avventura.

Per quanto non sia infatti un mostriciattolo particolarmente forte in battaglia, si tratta di uno dei migliori Pal per il crafting e la costruzione delle basi, rendendolo un asset fondamentale per chiunque voglia iniziare con un boost in più.

Inoltre, cosa forse ancora più importante, averlo nella vostra squadra vi garantirà un bonus di +50 al peso trasportabile grazie alla sua abilità passiva: un bonus che può essere aumentato ulteriormente con più Cattiva in squadra. Un eccellente punto di partenza per chiunque abbia voglia di raccogliere quanti più materiali possibili.

Foxparks

Nell'area iniziale di gioco potrete trovare anche Foxparks, una simpatica volpe di tipo fuoco che si rivelerà molto utile per i vostri combattimenti. Si tratta di un Pal meno comune rispetto a Cattiva, ma dovrebbe comunque rappresentare una vostra priorità.

La sua abilità partner, che dovrà essere appositamente sbloccata, vi permetterà di impugnarlo e utilizzarlo come un vero e proprio lanciafiamme: questa skill vi consentirà di fare enormi danni di fuoco sulla breve distanza.

Potete dunque utilizzarlo per avere la meglio sui boss e sconfiggere in combattimento tutti i vostri avversari. Davvero niente male, per essere uno dei Pal iniziali di Palworld.

Vixy

L'ultimo Pal di questo elenco è anche il più raro da incontrare, ma è anche uno dei più utili per catturare quante più creature possibili.

Vixy è infatti un Pal di tipo neutrale molto utile per la vostra base e per farmare materiali: se assegnato al Ranch potrebbe infatti trovare diversi oggetti utili, come oro, frecce e soprattutto nuove Pal Sphere.

Inoltre, se questa abilità avrà guadagnato almeno 4 livelli, potreste riuscire ad avere gratis anche le Mega Sphere, fondamentali per catturare i Pal più forti del gioco. Potete trovarlo nelle aree sud e centrali della mappa.

Con questi 3 Pal nel vostro team iniziale, potrete iniziare al meglio la vostra avventura sconfiggendo ogni nemico e assicurandovi tutti i materiali di cui avete bisogno.