Quando si ama qualcosa, si desidera esprimerlo in ogni modo possibile. Ecco perché noi videogiocatori possiamo essere tra le persone più originali nel rendere il nostro albero di Natale davvero unico. Non solo per decorare l’albero, ma anche per abbellire la casa in vista delle festività natalizie.

Sebbene palle di neve, stelle comete e ghiaccioli siano classici intramontabili che evocano ricordi d’infanzia legati all’attesa di Babbo Natale, niente può eguagliare il fascino delle decorazioni ispirate al mondo dei videogiochi.

Se anche voi, come noi, non vedete l'ora di dare un tocco speciale alle vostre decorazioni natalizie, scopriamo insieme le migliori opzioni per i videogiocatori!

Migliori decorazioni natalizie per i gamer

Pendente di Luigi

Perfetto da appendere all'albero di Natale

Questa splendida decorazione natalizia di Luigi è la scelta perfetta per tutti i fan dell'unvierso di Super Mario che desiderano celebrare il proprio amore per il buffo idraulico vestito di verde anche a Natale! Può anche rivelarsi un'ottima idea regalo per un fan della saga di Mario che non possiede ancora alcuna decorazione a tema gaming.

Il neon per videogiocatori

Da sistemare vicino all'albero di Natale

A noi videogiocatori piacciono le luci colorate, non giriamoci intorno: se così non fosse, non sarebbe stata create letteralmente qualsiasi periferica da gioco con luci RGB incluse. Ecco che, allora, le luci al neon a forma di controller, coloratissime, sono semplicemente perfette per completare il vostro assetto natalizio. Questo controller è ideale per la vostra postazione da gaming, ma nel periodo natalizio è perfetto soprattutto se messo vicino all'albero di Natale per ricordare il vostro grande amore per i videogiochi.

Pallina natalizia Tetris

L'amore per Tetris arriva sull'albero di Natale

Aggiungete un tocco di nostalgia e originalità alle vostre festività con la pallina di Natale dedicata Tetris. Realizzata in vetro di alta qualità e decorata con glitter, questa graziosa decorazione di 11,5 cm presenta un design ispirato al famoso gioco, perfetta per chiunque abbia trascorso ore e ore in compagnia dei famosi mattoncini colorati.

Stella di Super Mario

Tra le stelle di Natale, quella speciale!

C'è qualcosa di natalizio anche per gli amanti del mondo Nintendo: potete infatti acquistare la stella di Super Mario e sistemarla tra le vostre decorazioni natalizie. Quest'ultima, estremamente allegra, si illumina ed è alta 12 centimetri. Per alimentarla vi basteranno 3 batterie AAA e potrete sistemarla dove vorrete – anche vicino all'albero di Natale, ovviamente. Realizzata in plastica ecologica, la lampada ha licenza ufficiale Nintendo.

Pallina di Natale controller

Una decorazione unica per il vostro albero

Infine, vi segnaliamo questa simpatica pallina di Natale a forma di controller! Questa decorazione da 15 cm, realizzata in vetro con interno argentato e finitura esterna laccata, è perfetta per i videogiocatori di tutte le età! Non solo abbellisce l'albero di Natale, ma diventa anche un regalo ideale per amici e familiari appassionati di videogiochi.