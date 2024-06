La saga di Metal Gear è molto famosa per l'approccio cinematografico voluto dall'autore Hideo Kojima, follemente innamorato della settima arte. E considerando che Metal Gear Solid Delta: Snake Eater, pur non coinvolgendolo, sarà un remake estremamente fedele di Metal Gear Solid 3, anche questo rifacimento non farà eccezione.

Spontaneo, allora, domandarsi se Metal Gear Solid Delta sarà doppiato in italiano o meno, considerando che in passato la saga (con il primo Metal Gear Solid) aveva in effetti avuto le voci anche nella nostra lingua – divenute iconiche per il loro valore affettivo, un po' meno per l'interpretazione di alcuni degli artisti coinvolti.

Metal Gear Solid Delta seguirà la stessa via o si limiterà all'inglese?

Metal Gear Solid Delta sarà doppiato in italiano?

Konami ha confermato fin dal primo momento che Metal Gear Solid Delta utilizzerà lo stesso identico doppiaggio originale di Metal Gear Solid 3: Snake Eater.

Il remake, insomma, non sta venendo ridoppiato: i file audio del gioco originale saranno riutilizzati per il rifacimento, senza interventi da parte degli attori.

Questo significa anche che Delta proporrà necessariamente le stesse lingue di Metal Gear Solid 3. La notizia, inoltre, è già stata confermata anche dalla pagina Steam ufficiale del gioco, dalla quale apprendiamo che avremo:

Testi e sottotitoli Italiano Inglese Giapponese Francese Tedesco Spagnolo - Spagna Portoghese - Brasile Polacco Cinese semplificato Cinese tradizionale Coreano

Doppiaggio Inglese Giapponese



Potremo quindi contare su tutti i testi nella nostra lingua, ma niente voci in italiano: solo in inglese o in giapponese, proprio come vent'anni fa in Snake Eater.

Perché i Metal Gear Solid non sono doppiati in italiano?

A quanto pare, il fatto che solo il primo Metal Gear Solid sia mai stato doppiato in italiano è stata una scelta di Hideo Kojima in persona, che non rimase particolarmente colpito dal controllo che (non) poteva avere sulla resa del doppiaggio in lingue diverse dall'inglese e dal giapponese – dove è sempre stato molto attivo per influenzare e seguire i lavori da vicino.

Il primo episodio Solid della serie venne localizzato non solo in italiano, ma fu doppiato anche in lingue come francese, spagnolo e tedesco, con tutte le diverse aree europee che insomma ebbero una loro versione, più o meno riuscita.

Considerando l'importanza della narrazione nella saga, Kojima voleva che questo non si "perdesse" con interpretazioni e localizzazioni su cui non aveva alcun controllo.

Da allora, e da Metal Gear Solid 2 in poi, i giochi sono quindi stati doppiati solo in inglese e in giapponese.

Considerando che Konami sta un po' muovendo di nuovo i suoi primi passi nel gaming, con progetti come Metal Gear Solid Delta, e che Hideo Kojima non è più legato alle prossime uscite della saga, non sappiamo se il publisher nipponico cambierà o meno questo aspetto in eventuali futuri rifacimento o episodi. Molto dipenderà, ovviamente, dal budget che deciderà di mettergli a disposizione.

Le prime risposte del pubblico, sul fatto che la saga Metal Gear goda ancora di un enorme affetto (e quindi di potenziale commerciale), dopotutto gli sono già arrivate.