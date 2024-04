Router 4G al MINIMO STORICO di 50€: più connessioni per tutti!

I router 4G, così come i 5G, stanno guadagnando popolarità grazie anche a una serie di offerte vantaggiose proposte dai vari provider di SIM. Questi rappresentano una soluzione ideale per chi non è coperto dalla rete fibra ottica e si trova a dover gestire una connessione internet che spesso non supera i 20 Mb/s, una velocità oggi appena sufficiente per fruire adeguatamente di contenuti multimediali. Se desiderate migliorare la vostra connessione, potete considerare il MERCUSYS TP-Link MB130-4G. Questo router 4G, che funziona tramite una SIM, è attualmente in offerta su Amazon al prezzo più basso mai registrato: solo 49,99€.

MERCUSYS TP-Link MB130-4G, chi dovrebbe acquistarlo?

Il MERCUSYS TP-Link MB130-4G è l'ideale per chi ha la necessità di connettersi a internet in aree in cui la connessione via cavo non è disponibile o per le persone che sono costantemente in movimento ma hanno bisogno di una connessione affidabile e veloce. Grazie alla sua capacità di sfruttare la rete 4G LTE per fornire connettività ad alta velocità fino a 150 Mbps, questo router è perfetto per chi lavora da remoto, per gli studenti che seguono lezioni online o per le famiglie in aree rurali o mal servite dai tradizionali servizi di rete fissa.

Essendo un dispositivo plug-and-play che non richiede configurazioni complesse, è raccomandato anche per chi non possiede particolari competenze tecniche ma ha ugualmente bisogno di una solida connessione internet. La possibilità di collegarsi via Wi-Fi in dual-band consente inoltre di mantenere performance ottimali, riducendo le interferenze e assicurando una connessione stabile per il gaming online, lo streaming HD e il download di grandi file, con la facilità di condividere l'accesso con fino a 32 dispositivi.

La presenza di porte per antenne esterne offre inoltre la possibilità di incrementare ulteriormente la qualità del segnale laddove necessario, rendendo il MERCUSYS TP-Link MB130-4G un router estremamente versatile e adatto a una vasta gamma di esigenze. Ora che si trova al suo miglior prezzo di sempre, l'acquisto è ancora più conveniente! Lo trovate oggi su Amazon a 49,99€ con lo sconto del 21%.



