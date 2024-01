Kit Logitech MK470 SOTTOCOSTO su Amazon, AFFARE al -37%

In cerca di un set mouse e tastiera con un ottimo rapporto qualità/prezzo? Oggi vi presentiamo un'esclusiva offerta Amazon sul Logitech MK470! Con il suo design sottile e compatto, questo set vi permette di lavorare con efficienza e stile. Approfittate ora di questo notevole risparmio, con un prezzo scontato di soli €39,00 rispetto a quello originale di €61,99, godendo così di uno sconto del 37%.

Kit mouse e tastiera Logitech MK470, chi dovrebbe acquistarlo?

Pensato per chi desidera mantenere un ambiente ordinato senza rinunciare alla praticità, questa combo di tastiera e mouse wireless vi permetterà di lavorare senza i fastidiosi intrecci dei cavi. La tastiera, dotata di tastierino numerico e tasti di scelta rapida, è ideale per gli utenti che gestiscono documenti finanziari o lavorano con fogli di calcolo. Con l'inclusione di interruttori a forbice, garantisce una digitazione fluida e confortevole, rendendolo un prodotto perfetto per chi passa molte ore a digitar codici o contenuti.

Il design compatto, la facilità di trasporto del mouse e l'efficiente ricevitore USB plug-and-play di Logitech MK470 vanno incontro alle esigenze di chi ha bisogno di mobilità, permettendo di trasportare gli strumenti di lavoro anche fuori ufficio con estrema semplicità. La durata estesa delle batterie vi assicura un'autonomia che elimina la preoccupazione di dover ricaricare frequentemente, ideale per i professionisti e gli studenti che non vogliono essere interrotti nelle loro attività quotidiane. Agli appassionati di videogiochi, la precisione e la silenziosità dei comandi li invoglieranno a lunghe sessioni di gioco senza disturbare chi li circonda.

Questo kit è la soluzione perfetta per chi cerca efficienza e comodità senza compromessi. La combinazione della digitazione silenziosa e del risparmio energetico lo rende un acquisto intelligente a un prezzo imbattibile di soli €39,00. Acquistando il kit Logitech MK470, vi assicurerete una postazione di lavoro elegante e di qualità, senza più il disordine dei cavi.

