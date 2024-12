Marvel Villainous a soli 20€: supereroi chi? Qui comandano i cattivi!

Se sei un fan dell’universo Marvel e hai sempre desiderato impersonare uno dei suoi iconici cattivi, Marvel Villainous è il gioco da tavolo che fa per te! Questo straordinario prodotto Ravensburger offre un’esperienza unica e avvincente, perfetta per adulti, ragazzi e famiglie che vogliono immergersi in epiche battaglie di strategia e poteri oscuri. Marvel Villainous è in offerta a soli 19,99€, con un risparmio del 67% rispetto al prezzo consigliato di 59,90€. Imperdibile!

Marvel Villainous ti consente di calarti nei panni di alcuni dei più celebri cattivi Marvel, come Thanos, Hela, Ultron, Taskmaster e Killmonger. Ogni personaggio ha obiettivi personali e strategie uniche che riflettono le loro storie e poteri nei fumetti e nei film. Per vincere, non basta agire d’istinto: dovrai sfruttare al meglio le abilità del tuo personaggio e ostacolare i piani degli avversari. Ogni partita è diversa, grazie alle numerose possibilità di interazione e alle strategie variabili.

Con un numero di giocatori da 2 a 4 e un'età consigliata dai 12 anni in su, Marvel Villainous è perfetto per serate in famiglia o con amici. La durata media di circa 50 minuti lo rende ideale anche per sessioni di gioco rapide ma intense. Ravensburger è sinonimo di qualità, e Marvel Villainous non fa eccezione. Ogni elemento del gioco, dalle carte ai segnalini, è progettato con cura per offrire un’esperienza coinvolgente e visivamente accattivante.

Marvel Villainous è molto più di un semplice gioco da tavolo: è un’avventura epica che ti permette di esplorare il lato oscuro dell’universo Marvel. A un prezzo così vantaggioso, non puoi lasciartelo scappare. Preparati a vivere scontri leggendari e a cambiare il corso della storia con le tue mosse strategiche. Acquistalo ora a soli 19,99€ invece di 59,90€ e scopri cosa significa essere un vero cattivo Marvel!