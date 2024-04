Mario Kart 8 Deluxe per Nintendo Switch a SOLI 41€!

Mario Kart 8 Deluxe per Nintendo Switch è oggi disponibile su Amazon a soli 40,99€, rispetto al prezzo originale di 44,99€, permettendovi di risparmiare il 9%. Questo gioco rappresenta la versione definitiva di Mario Kart 8 e supporta fino a 8 giocatori in multiplayer locale. Include nuovi personaggi come il ragazzo e la ragazza Inkling di Splatoon, Re Boo, Tartosso e Bowser Junior, oltre a nuove modalità di gioco. Con 48 piste e oltre 40 personaggi giocabili, questo gioiello vi assicura interminabili ore di divertimento, sia in solitaria che in compagnia.

Mario Kart 8 Deluxe per Nintendo Switch, chi dovrebbe acquistarlo?

Mario Kart 8 Deluxe è il gioco ideale per chi cerca entusiasmanti sfide di corse con amici e familiari. Grazie alla sua modalità multiplayer locale fino a otto giocatori e la possibilità di giocare online contro dodici avversari, si adatta perfettamente a serate di divertimento in compagnia. Con oltre 40 personaggi giocabili e 48 piste ricche di colore, offerte sia dalla versione base di Mario Kart 8 per Wii U che da tutti i contenuti scaricabili successivi, il gioco garantisce una varietà che mantiene l'esperienza sempre coinvolgente ed eccitante. In aggiunta, le nuove modalità di gioco come la battaglia palloncini e Bob-omba a tappeto, arricchiscono ulteriormente il gameplay con sfide entusiasmanti.

Con funzionalità pensate per rendere il gioco accessibile anche ai meno esperti, come la guida assistita e l'autoaccelerazione, Mario Kart 8 Deluxe si rivela un'opzione eccellente per famiglie e gruppi di amici di tutte le età. L'ormai celebre formula di Mario Kart si arricchisce in questa edizione Deluxe, offrendo ora un divertimento senza pari sia per i neofiti che per i veterani del volante virtuale.

Attualmente disponibile a 40,99€, Mario Kart 8 Deluxe è un acquisto consigliato per chi cerca divertimento senza fine, competitività e la possibilità di giocare con amici e familiari. La sua ricchezza di contenuti, modalità di gioco e la perfetta adattabilità tanto ai giocatori esperti quanto ai neofiti rendono questo titolo un must-have per gli amanti di Super Mario e per i possessori della console Nintendo Switch.

