Chris Darril

Questa “anima” — perché per me Bye Sweet Carole non è solo un videogioco — nasce in un momento molto critico della mia vita. Venivo da un lutto importante, quello di mia madre, dopo una battaglia lunga e devastante. E in parallelo maturava dentro di me una decisione sofferta: quella di lasciare la realtà di Remothered. Era un addio necessario, perché in corso d’opera avevo capito che non credevo più nel progetto come all’inizio.

Una volta conclusa quell’avventura, o disavventura se vogliamo, ho sentito il bisogno di fermarmi. Bye Sweet Carole è nato quasi per caso in quel tempo sospeso, in cui mi ero riavvicinato al cinema e all’animazione. Mi capitò di recuperare una vecchia build 2D di Remothered e, per puro divertimento, decisi di farne una piccola remaster in 4K, senza secondi fini.

Durante quel lavoro, per errore, i layer di luci e ombre si sovrapposero in modo imprevisto, creando un effetto “piatto” ma affascinante, quasi pittorico. Quel momento mi riportò alla mente un fotogramma di Biancaneve: la delicatezza dei colori, la texture dei fondali, la semplicità apparente dietro un’arte complessa. Da lì, è scattata la scintilla.

Mi dissi: “Perché no?”. Proviamo. È iniziato come un esperimento, convinto che sulla carta sarebbe stato meraviglioso ma impraticabile nella realtà. E invece ci siamo accorti che funzionava.