Mantieni il tuo PC fresco e silenzioso come mai prima con questo AIO MSI, oggi IN SCONTO!

Se siete alla ricerca di un dissipatore a liquido per il vostro PC che combini prestazioni di raffreddamento eccezionali, design premium e personalizzazione avanzata, MSI MEG Coreliquid S280 potrebbe essere esattamente quello che fa per voi.

MSI MEG Coreliquid S280, chi dovrebbe acquistarlo?

MSI MEG Coreliquid S280 è dotato di un sistema di raffreddamento all-in-one (AIO) con un radiatore da 280 mm, perfetto per dissipare il calore prodotto dai processori più esigenti. Uno degli aspetti più interessanti di questo prodotto è il suo display IPS da 2,4 pollici integrato nel waterblock. Questo schermo non è solo un elemento di design accattivante, ma offre anche funzionalità utili come il monitoraggio in tempo reale delle temperature e la possibilità di visualizzare video, immagini o persino l'orario e il meteo, rendendo il tutto altamente personalizzabile grazie al software MSI Center.

Un altro punto di forza è la pompa Asetek di settima generazione, rinomata per la sua efficienza e silenziosità. Questo dissipatore è in grado di funzionare a 21,2 dBA, garantendo un sistema silenzioso anche sotto carichi elevati. La ventola aggiuntiva downdraft VRM da 60 mm, posizionata vicino al blocco della pompa, permette di raffreddare ulteriormente i componenti critici come il VRM e gli SSD M.2, migliorando così le prestazioni complessive del sistema.

Le due ventole per radiatore MEG Silent Gale P14 incluse nel pacchetto offrono un perfetto equilibrio tra potenza e silenziosità. Grazie alla loro struttura in polimero a cristalli liquidi, riescono a generare una pressione statica elevata mantenendo il livello di rumorosità al minimo, con un massimo di 24,9 dBA.

In termini di compatibilità, il MEG Coreliquid S280 supporta sia processori Intel che AMD, comprese i più recenti socket LGA 1700, AM4 e molte altre. Inoltre, il radiatore da 315x140x27 mm in alluminio, con il suo look nero opaco, si adatta perfettamente a qualsiasi build di alto livello, garantendo un'installazione semplice grazie alle viti extra lunghe fornite nella confezione.

Insomma, il MSI MEG Coreliquid S280 è un investimento ideale per chi cerca un sistema di raffreddamento a liquido dalle prestazioni eccellenti, con funzionalità avanzate e un design in grado di fare la differenza anche esteticamente. Se volete migliorare le prestazioni del vostro sistema mantenendo basse le temperature e allo stesso tempo dare un tocco di stile alla vostra build, non lasciatevi sfuggire questa offerta su Amazon!

