Questa OTTIMA friggitrice ad aria Philips oggi la paghi 40€ in meno!

Le offerte di Primavera Amazon continuano con sconti imperdibili riservati agli iscritti Prime, disponibili fino al 25 marzo. Tra queste, vi segnaliamo la friggitrice ad aria Philips Series 5000, un modello di fascia alta dotato di 16 funzioni per preparare piatti croccanti, gustosi e salutari. Con una capienza di 7,2 litri, è ideale per cucinare pasti per tutta la famiglia. Oggi, grazie a uno sconto del 17% offerto da Amazon, è possibile acquistarla per soli 189,99€ anziché 229,99€, risparmiando così 40€ sul prezzo originale.

Friggitrice ad aria Philips Series 5000, chi dovrebbe acquistarla?

La friggitrice ad aria Philips Series 5000 rappresenta la scelta perfetta per coloro che desiderano cucinare in modo salutare senza compromettere il gusto. È particolarmente indicata per famiglie numerose o per chi ama ospitare, grazie al suo ampio cestello da 1,4 kg e al recipiente da 7,2 litri che consentono di preparare grandi quantità di cibo in una sola volta. Che si tratti di patatine fritte, torte, cosce di pollo o verdure grigliate, questo modello avanzato si adatta a tutte le esigenze, garantendo pasti deliziosi e nutrienti con una riduzione fino al 90% dei grassi.

In aggiunta, la friggitrice Philips Series 5000 offre la comodità di collegarsi all'app NutriU e di gestire la cottura a distanza tramite WiFi, un vantaggio prezioso per coloro che conducono uno stile di vita frenetico senza compromettere la qualità dei pasti. Grazie alla tecnologia Rapid Air, ogni piatto viene cotto uniformemente, garantendo una consistenza croccante all'esterno e morbida all'interno, preservando al contempo il gusto e il valore nutrizionale degli alimenti. La facilità di pulizia è garantita da parti rimovibili lavabili in lavastoviglie e dal cestello QuickClean con rivestimento antiaderente, rendendo questo elettrodomestico estremamente pratico per un utilizzo quotidiano.

La friggitrice ad aria Philips Series 5000 rappresenta la scelta perfetta per coloro che cercano un'opzione versatile e salutare per la preparazione dei pasti. La sua capacità di connettersi a dispositivi intelligenti per una gestione remota della cucina e la facilità di pulizia la rendono un prodotto estremamente consigliato per ogni cucina moderna. Oggi, grazie allo sconto del 17% offerto da Amazon, è disponibile al prezzo promozionale di 189,99€, consentendo un risparmio di 40€ rispetto al prezzo originale di 229,99€.

