Tamashii Nations riporta in scena uno dei momenti più esplosivi dell’anime One Piece con la ristampa della Figuarts Zero dedicata a Monkey D. Luffy in versione Gear Fourth. La statua, inizialmente rilasciata anni fa e ormai di difficile reperibilità sul mercato secondario, viene proposta nuovamente ai fan e ai collezionisti grazie a Bandai, che ha annunciato con entusiasmo l’apertura dei preordini. In Italia sarà distribuita da Cosmic Group, partner ufficiale del brand per il nostro Paese.

Luffy Gear Fourth Leo Bazooka - Figuarts Zero

La figure raffigura l’iconico protagonista della celebre opera di Eiichiro Oda in un momento di massima tensione, mentre sfodera la devastante tecnica Leo Bazooka, appartenente alla trasformazione Gear Fourth. Una scena tratta dall’indimenticabile battaglia contro Donquijote Doflamingo nella saga di Dressrosa, uno degli archi narrativi più amati e intensi dell’intera serie animata. Tamashii Nations cattura alla perfezione l’impatto visivo e la potenza cinetica di questo attacco, restituendo tutta la drammaticità dello scontro attraverso una composizione dinamica e ricca di dettagli.

La statua è realizzata in PVC e ABS, materiali che garantiscono durabilità e ottima resa nei colori e negli effetti. Con un’altezza complessiva di circa 18 cm, questa Figuarts Zero si distingue per l’accuratezza delle sculture muscolari, il movimento del mantello e gli effetti energetici traslucidi che incorniciano il personaggio. La posa, che enfatizza l’impatto della Leo Bazooka, conferisce alla figure una presenza scenica imponente, capace di dominare qualsiasi esposizione.

Questa ristampa rappresenta una nuova opportunità per chi non era riuscito ad acquistare la prima versione, molto apprezzata e oggi piuttosto rara sul mercato. La figure si conferma come uno dei pezzi più rappresentativi di Luffy in forma Gear Fourth, una trasformazione che ha segnato un punto di svolta nello sviluppo del personaggio e nell’equilibrio di potere dell’intera saga.

Prezzo e data di uscita della figure

Il lancio ufficiale in Giappone è previsto per febbraio 2026, mentre l’arrivo in Italia è stimato per il mese di aprile dello stesso anno. Il prezzo consigliato si attesta intorno ai 70,00 euro, una cifra in linea con le altre proposte della stessa linea e accessibile per la maggior parte dei collezionisti.