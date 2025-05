Bandai ha ufficialmente aperto i preordini per una delle action figure più attese dai fan di One Piece: la nuova SH Figuarts Monkey D. Luffy – Gear 5 Future Island Egghead, dedicata al protagonista della celebre serie di Eiichirō Oda nella sua forma più recente e spettacolare, come vista nell’arco narrativo di Egghead, l’Isola del Futuro.

Monkey D. Luffy Gear 5 Future Island Egghead - SH Figuarts

Realizzata da Bandai Spirits per la linea SH Figuarts, questa figure articolata è alta circa 15 cm e utilizza materiali di alta qualità come ABS e PVC. La vera novità tecnica risiede nella presenza di braccia e gambe con un’anima interna in filo metallico, una soluzione che consente un’elevata flessibilità e resistenza, permettendo di riprodurre con precisione le pose più dinamiche e cartoonesche che caratterizzano la forma Gear 5 di Luffy.

L’abbigliamento futuristico, ispirato al design visto nell’anime durante la saga di Egghead, è stato riprodotto nei minimi dettagli, con una cura che farà sicuramente la gioia dei collezionisti più esigenti. La confezione include anche un’ampia gamma di accessori, come 3 paia di mani intercambiabili e 3 espressioni facciali alternative: una con il classico sorriso a bocca aperta, una con un’espressione di grido e un’altra pensata per catturare l’energia esuberante di Luffy in combattimento.

Tra gli extra figurano anche effetti visivi per riprodurre l’Haki, ideali per ricreare le scene di battaglia più intense. Le parti del volto sono inoltre compatibili con altre figure di Luffy della stessa linea, come The Raid on Onigashima e Romance Dawn, vendute separatamente.

Prezzo e data di uscita della nuova figure

La distribuzione italiana sarà curata da Cosmic Group, mentre l’uscita ufficiale sul mercato giapponese è prevista per ottobre 2025. Il debutto sul mercato italiano è atteso entro dicembre dello stesso anno. Il prezzo indicativo si aggirerà intorno agli 85,00 euro.