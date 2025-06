Threezero ha ufficialmente aperto i preordini per la nuova action doll in scala 1/6 di Lucy, uno dei personaggi più iconici dell’anime Cyberpunk: Edgerunners, disponibile su Netflix. Il modello fa parte della linea FigZero, rinomata per l’elevata qualità costruttiva e per la fedeltà ai personaggi originali.

Lucy - Threezero

Questo contenuto è ospitato su una piattaforma esterna. Per visualizzarlo, è necessario accettare i cookie

L’anime, realizzato dallo Studio Trigger e prodotto da CD Projekt, ha riscosso ampi consensi grazie alla sua estetica accattivante e alla narrazione intensa ambientata nell’universo di Cyberpunk 2077. Ambientato circa un anno prima degli eventi del videogioco, Edgerunners ha conquistato i fan sin dal suo debutto nel settembre 2022. In questo contesto, Lucy è emersa come uno dei volti più amati della serie, grazie al suo carisma e al suo design distintivo.

Threezero rende omaggio al personaggio con una figure di altissimo livello, realizzata con materiali premium come ABS, POM, PVC e tessuto. Il corpo femminile impiegato è di nuova concezione, pensato per esaltare lo stile cyberpunk e le proporzioni realistiche di Lucy. L’action doll è alta 28,5 cm e presenta 30 punti di articolazione, permettendo pose dinamiche e fedeli all’anime.

Il set include numerosi accessori: mani intercambiabili, due espressioni facciali, una pistola, parti opzionali per i capelli e altri elementi per ampliare le possibilità di esposizione. Degna di nota è la Special Edition, pensata per i collezionisti: questa versione esclusiva aggiunge un pannello con sfondo lunare e parti di capelli dipinte con vernice fluorescente UV, che si illuminano sotto luce UV. La Special Edition sarà disponibile solo tramite il negozio online Threezero, il CDPR Gear Store e in eventi selezionati.

Prezzo e data di uscita

Il prezzo di listino è di circa 165,00 euro. La distribuzione per l’Italia è affidata al distributore ufficiale Cosmic Group, con uscita prevista per aprile 2026. Una proposta imperdibile per tutti i fan dell’anime e del mondo di Cyberpunk 2077.