Toshokan ha annunciato che le fumettiste taiwanesi LonLon e Cory Ko saranno ospiti all'imminente COMICON Bergamo 2025.

Le due autrici saranno alla manifestazione tutti i giorni, queste le attività previste:

20 giugno - firmacopie stand Toshokan + panel La bellezza del fumetto taiwanese 18.30 (Sala Immaginaria)

21 giugno - firmacopie stand Toshokan

22 giugno - firmacopie stand Toshokan

A proposito di LonLon e Cory Ko

Toshokan ha pubblicato Rescue Wild Birds di LonLon. Si tratta di un’opera che si distingue non solo per la sua bellezza artistica, ma anche per il messaggio profondo incentrato sulla conservazione della fauna selvatica. Albatri che vogliono tornare al mare, giovani tortore che incontrano bambini tenaci, aquile giganti con le ali spezzate e gufi che diventano ambasciatori di buona volontà…

È così che talvolta anche gli animali selvatici necessitano di aiuto e i volontari della Wild Bird Society si impegnano con tutte le forze per offrire loro nuove speranze di vita e preservare la natura che li accoglie. Ecco l’impasto di cui sono composte le storie raccontate in Rescue Wild Birds, che sono tutte rigorosamente vere. Per questo motivo, alla fine di ogni capitolo, si trova un’intervista con i volontari della Wild Bird Society di Taipei, che spiegano in cosa consiste il loro lavoro. Uno sguardo sincero e appassionato che ci permette di scoprire mondi nuovi e di osservare senza filtri Madre Natura, anche nei suoi aspetti meno idilliaci. La capacità di LonLon di intrecciare narrazione e apprendimento rende Rescue Wild Birds un’opera di grande valore. Ed è proprio in quest’ottica che il fumetto diventa un potente strumento educativo, capace di ispirare i lettori.

Di Cory Ko invece l'editore ha pubblicato The Clown Doctor. La storia narrata offre una prospettiva diversa, ma altrettanto significativa sulla società taiwanese. Di fatto, racconta della diciassettenne Hsiao-han e della paura degli ospedali, che le ha impedito di dire addio alla sorellina, malata terminale. Il rimpianto la consuma finché un incontro casuale con un cliniclown le offre una nuova chance. Grazie a un corso di formazione per clown di corsia, la giovane impara a portare sorrisi sui volti dei bambini malati, ma anche a lasciar andare gradualmente il peso della propria colpa.

La forza e la bellezza di The Clown Doctor risiedono nella capacità di affrontare argomenti delicati come la sofferenza, senza mai perdere di vista l’importanza della speranza. Cory Ko riesce a trasmettere un messaggio profondo: mai smettere di cercare la felicità anche nei momenti più bui. The Clown Doctor è quindi un invito a guardare oltre le avversità e a concentrarsi sulle possibilità di guarigione e di connessione.