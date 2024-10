Logitech Pebble a 24€: il mouse veloce come un ninja!

Il mouse Logitech Pebble 2 M350s è un dispositivo wireless Bluetooth perfetto per chi è sempre in movimento. Con un design sottile, leggero e personalizzabile, questo mouse non solo si adegua al vostro stile ma offre anche un click estremamente discreto. È in grado di connettersi a tre dispositivi simultaneamente, facilitando lo switch tra di essi con un semplice tocco. Originariamente proposto a 30,99€, oggi è disponibile a soli 23,99€. Questo rappresenta uno sconto del 23%, un'occasione da non perdere per chi cerca un mouse affidabile e stiloso. Sfruttate questa offerta per aggiungere un tocco di eleganza e funzionalità alla vostra postazione di lavoro o studio.

Mouse Logitech Pebble 2 M350s, chi dovrebbe acquistarlo?

Il Logitech Pebble 2 M350s si rivela l’opzione ideale per chi cerca una soluzione di navigazione wireless, comoda, discreta e versatile. Gli utenti che prediligono un ambiente di lavoro o di studio silenzioso apprezzeranno particolarmente la tecnologia Silent Touch, che riduce del 90% il rumore dei click, consentendo di mantenere la concentrazione senza disturbare chi si trova nelle vicinanze. Inoltre, il design elegante e minimalista, realizzato con almeno il 58% di plastica riciclata post-consumo, lo rende non solo una scelta tech consapevole ma anche un'estensione dello stile personale.

Chi ha necessità di utilizzare lo stesso mouse con diversi dispositivi apprezzerà in modo particolare la funzionalità Easy-Switch, che consente di alternare fino a tre dispositivi tramite Bluetooth con un semplice click. Questa caratteristica, unita alla compatibilità multi-sistema operativo (Windows, macOS, iPadOS, Android, Chrome OS), lo rende adatto per professionisti, studenti e per chi ha bisogno di passare rapidamente da un dispositivo all'altro. La personalizzazione tramite l'app Logi Options+, che offre scelte rapide per le app preferite come WhatsApp e Spotify, la durata della batteria di due anni e una modalità di risparmio energetico, rendono il Logitech Pebble 2 M350s un investimento intelligente per chi cerca efficienza nel proprio flusso di lavoro quotidiano.

In offerta a 23,99€ invece di 30,99€, il mouse Logitech Pebble 2 M350s rappresenta un'opzione eccellente per chi cerca un dispositivo wireless efficace, esteticamente gradevole e rispettoso dell'ambiente. La sua versatilità nella connessione con diversi dispositivi e la riduzione del rumore dei click lo rendono un alleato prezioso in ogni spazio di lavoro. Raccomandiamo l'acquisto di questo mouse per la sua combinazione unica di design, comfort e sostenibilità.

