Il Logitech MX Master 3S è in offerta su Amazon a soli 69,99€ invece di 134,99€. Questo mouse wireless di alta gamma vi conquisterà con il suo sensore da 8K DPI che funziona su ogni superficie, anche sul vetro, e con i click silenziosi che riducono il rumore del 90%. Approfittate dello sconto del 48% per portare a casa tecnologia e comfort con design ergonomico e rotella MagSpeed ultraveloce.

Prodotto in caricamento

Logitech MX Master 3S, chi dovrebbe acquistarlo?

Il Logitech MX Master 3S è la scelta ideale per professionisti e creativi che trascorrono molte ore al computer e necessitano di prestazioni elevate senza compromessi. Se lavorate in ambienti condivisi come uffici open space o biblioteche, vi conquisterà con i suoi click silenziosi che riducono il rumore del 90%, permettendovi di concentrarvi senza disturbare colleghi o familiari. Perfetto per grafici, video editor, programmatori e professionisti del settore finanziario, questo mouse soddisfa chi ha bisogno di precisione millimetrica grazie al sensore da 8K DPI che funziona su qualsiasi superficie, persino sul vetro.

Se soffrite di affaticamento al polso dopo lunghe sessioni di lavoro, il design ergonomico studiato appositamente vi garantirà una posizione naturale della mano, riducendo significativamente lo stress articolare. La rotella di scorrimento MagSpeed ultraveloce e silenziosa vi farà risparmiare tempo prezioso nella gestione di documenti lunghi e fogli di calcolo complessi. Con uno sconto del 48%, questa è l'occasione perfetta per chi desidera investire in un dispositivo professionale che unisce comfort, silenziosità e prestazioni di alto livello, personalizzabile attraverso il software Logi Options+ per adattarsi perfettamente al vostro flusso di lavoro quotidiano.

Il Logitech MX Master 3S è un mouse wireless professionale che vi conquisterà con prestazioni eccezionali. Dotato di sensore da 8K DPI, funziona su qualsiasi superficie, persino sul vetro. La tecnologia Quiet Clicks riduce il rumore del 90%, mentre lo scorrimento MagSpeed offre precisione e velocità superiori. Il design ergonomico garantisce comfort durante lunghe sessioni di lavoro.

Con uno sconto del 48%, questo mouse di fascia alta passa da €134,99 a soli €69,99. Vi consigliamo l'acquisto per la combinazione perfetta tra tecnologia avanzata, silenziosità e personalizzazione tramite software Logi Options+.

Vedi offerta su Amazon