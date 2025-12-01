MSI MAG 273QP QD-OLED X24 è ora in offerta su Amazon con uno sconto del 29%. Questo monitor gaming da 26,5" combina tecnologia Quantum Dot OLED con refresh rate di 240 Hz e tempo di risposta fulminante di 0,03 ms. Con risoluzione WQHD, copertura del 99% DCI-P3 e certificazione DisplayHDR True Black 400, vi garantirà neri profondi e colori brillanti. Potete portarlo a casa a 499€ invece di 699€, risparmiando 200€ su un pannello professionale perfetto per gaming e creazione di contenuti.

MSI MAG 273QP QD-OLED, chi dovrebbe acquistarlo?

MSI MAG 273QP QD-OLED X24 è la scelta ideale per i gamer competitivi che non accettano compromessi in termini di prestazioni e qualità visiva. Con un refresh rate di 240 Hz e un tempo di risposta fulmineo di 0,03 ms, questo monitor vi garantirà un vantaggio decisivo nei titoli più frenetici, dove ogni millisecondo conta. La tecnologia QD-OLED con 1,07 miliardi di colori e certificazione DisplayHDR True Black 400 offre neri assoluti e un contrasto da 1.500.000:1, trasformando ogni sessione di gioco in un'esperienza cinematografica. È perfetto anche per i content creator professionisti che necessitano di una precisione cromatica impeccabile, grazie alla copertura del 99% dello spazio colore DCI-P3 e un ΔE ≤ 2.

Questo monitor soddisfa le esigenze di chi cerca versatilità senza sacrificare le prestazioni: le porte HDMI 2.1 e DisplayPort 1.4a vi permetteranno di collegare PC, console di ultima generazione e laptop, sfruttando sempre la risoluzione WQHD a 240 Hz. La tecnologia OLED Care 2.0 integrata protegge il pannello dal burn-in, mentre il dissipatore in grafene garantisce una durata superiore senza l'uso di ventole rumorose. Con uno sconto del 29% che porta il prezzo da 699€ a 499€, rappresenta un investimento eccellente per chi desidera passare a un display di qualità professionale senza spendere una fortuna.

MSI MAG 273QP QD-OLED X24 è un monitor gaming da 26,5 pollici che vi offre una qualità visiva eccezionale grazie alla tecnologia Quantum Dot OLED. Con risoluzione WQHD (2560x1440), supporta oltre 1 miliardo di colori e copre il 99% dello spazio DCI-P3, garantendovi immagini vivide e precise. Il refresh rate di 240 Hz e il tempo di risposta di soli 0,03 ms vi assicurano fluidità estrema nelle sessioni di gioco più intense.

