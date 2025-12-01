Il Thrustmaster Sol-R 1 Flightstick è il joystick ideale per chi ama i combattimenti e l'esplorazione spaziale su PC. Con 44 pulsanti azione, leva ambidestra rimovibile e tecnologia H.E.A.R.T. a 16 bit, questo controller vi garantirà precisione e comfort durante le vostre avventure tra le stelle. Su Amazon è disponibile a 149,99€ con uno sconto del 17% rispetto al prezzo originale di 179,99€, un'occasione perfetta per migliorare la vostra postazione gaming.

Prodotto in caricamento

Thrustmaster Sol-R 1 Flightstick, chi dovrebbe acquistarlo?

Il Thrustmaster Sol-R 1 Flightstick è la scelta ideale per tutti gli appassionati di simulazioni spaziali e combattimenti aerei su PC che cercano un controllo preciso e immersivo. Questo joystick si rivolge particolarmente a chi gioca a titoli come Star Citizen, Elite Dangerous o Microsoft Flight Simulator e desidera portare la propria esperienza di gioco a un livello superiore. Con ben 44 pulsanti azione totali distribuiti tra leva e base, soddisfa perfettamente le esigenze dei giocatori che necessitano di comandi multipli a portata di mano senza dover ricorrere alla tastiera. La tecnologia H.E.A.R.T. a 16 bit garantisce una precisione millimetrica negli assi, fondamentale per manovre complesse e atterraggi difficili.

Questo controller è particolarmente consigliato a chi passa molte ore in cabina di pilotaggio virtuale e cerca comfort ed ergonomia. Il design ambidestro con zone di riposo intercambiabili lo rende perfetto sia per destrimani che mancini, mentre la manetta centrale integrata nella base elimina la necessità di acquisti separati per un controllo completo. L'illuminazione retroilluminata e il design ispirato alla fantascienza vi immergeranno completamente nelle vostre avventure spaziali. Con uno sconto del 17% che porta il prezzo a 149,99€, rappresenta un investimento eccellente per chi vuole un sistema di controllo professionale senza spendere cifre eccessive, compatibile inoltre con l'intero ecosistema Thrustmaster per futuri upgrade.

Il Thrustmaster Sol-R 1 Flightstick è un joystick ambidestro progettato per simulazioni spaziali su PC, dotato di 44 pulsanti azione complessivi. La leva di comando include 21 comandi, tra cui 2 grilletti, 2 pomelli, un ministick e una rotella, mentre la base integra una manetta centrale. Gli assi X, Y e Z utilizzano la tecnologia H.E.A.R.T. a 16 bit per una precisione eccezionale, con zone di riposo intercambiabili che garantiscono comfort durante le lunghe sessioni di gioco.

Vedi offerta su Amazon