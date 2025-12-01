Il NZXT H7 Flow in colorazione bianca è il case ATX mid-tower perfetto per chi cerca prestazioni di raffreddamento eccezionali. Disponibile su Amazon, questo case vi conquisterà con le sue 6 ventole da 120mm incluse: tre anteriori e tre sul fondo dedicate specificamente al raffreddamento della GPU. Oggi lo trovate a soli 49,99€ invece di 139,99€, con uno sconto del 64%. I pannelli mesh ad alte prestazioni garantiscono un flusso d'aria ottimale, mentre il sistema di gestione cavi integrato rende l'assemblaggio un gioco da ragazzi.

NZXT H7 Flow, chi dovrebbe acquistarlo?

Il NZXT H7 Flow è il case perfetto per gli appassionati di gaming e overclock che cercano prestazioni di raffreddamento eccezionali senza compromessi. Con uno sconto del 37%, questo case rappresenta un'opportunità imperdibile per chi sta assemblando un PC da gaming di fascia medio-alta o desidera aggiornare il proprio sistema con un case che garantisca temperature ottimali anche sotto carico intenso. È particolarmente consigliato a chi utilizza schede grafiche di ultima generazione ad alte prestazioni, grazie al suo sistema di raffreddamento mirato della GPU con tre ventole da 120mm montate sul fondo, una caratteristica innovativa che lo distingue dalla concorrenza.

Questo case soddisfa le esigenze di chi vuole massimizzare le prestazioni del proprio sistema senza rinunciare all'estetica e all'ordine interno. Il supporto per radiatori fino a 420mm lo rende ideale per gli appassionati di raffreddamento a liquido custom, mentre il sistema di gestione cavi intuitivo con canali ampi e ganci integrati vi permetterà di mantenere l'interno del case pulito e organizzato anche durante le configurazioni più complesse. I pannelli mesh ad alte prestazioni garantiscono un flusso d'aria ottimale filtrando la polvere, perfetto per chi cerca un equilibrio tra prestazioni termiche eccellenti e manutenzione ridotta nel tempo.

NZXT H7 Flow è un case ATX mid-tower progettato per massimizzare il raffreddamento del vostro sistema. Vi colpirà la configurazione innovativa con tre ventole da 120mm sul fondo dedicate alla GPU e tre ventole frontali incluse. I pannelli mesh ad alte prestazioni garantiscono un flusso d'aria ottimale, mentre il supporto per radiatori fino a 420mm anteriormente vi permette di configurare sistemi di raffreddamento liquido potenti.

