Mouse gaming Logitech G402 a prezzo SHOCK su Amazon! (-30%)

Amazon vi offre una possibilità imperdibile per tutti gli appassionati di gaming: il mouse gaming Logitech G402 Hyperion Fury, noto per il suo tracciamento ad alta velocità e design leggero, è disponibile a un prezzo eccezionale di soli 49,97€, rispetto a quello consigliato di 69,99€. Questo significa che potete usufruire di un sconto immediato del 30%! Non perdete la chance di migliorare la vostra esperienza di gioco con il brand di accessori gaming più venduto al mondo, disponibile ora su Amazon.

Mouse gaming Logitech G402 Hyperion Fury, chi dovrebbe acquistarlo?

Il mouse gaming Logitech G402 Hyperion Fury rappresenta un'eccezionale opportunità per gli appassionati di videogiochi che cercano prestazioni elevate senza spendere una fortuna. Grazie alla sua capacità di tracciamento ad alta velocità, che arriva fino a 500 IPS, e alla risposta rapida con una frequenza di aggiornamento di 1 ms, questo mouse è ideale per chi necessita di una precisione millimetrica nelle sessioni di gioco più intense. Gli otto pulsanti programmabili offrono una personalizzazione completa, consentendo di adattare il dispositivo al proprio stile di gioco specifico, migliorando così l'efficacia e la reattività nelle competizioni online.

Inoltre, coloro che trascorrono lunghe ore davanti al PC apprezzeranno certamente il design leggero e confortevole del Logitech G402 Hyperion Fury e le sue impugnature in gomma, che assicurano un’esperienza d’uso piacevole e senza affaticamento. La gamma di DPI regolabile, che va da un targeting pixel preciso a 250 DPI fino a manovre fulminee a 4.000 DPI, rende questo mouse estremamente versatile, adatto sia ai giocatori hardcore che a coloro che si avvicinano al mondo del gaming in cerca di un'esperienza migliorata.

In definitiva, il Logitech G402 Hyperion Fury rappresenta una scelta eccellente per chi cerca un mouse gaming ad alte prestazioni, combinando velocità, precisione e comfort. Grazie alle sue caratteristiche avanzate, come i pulsanti programmabili e le impostazioni DPI personalizzabili, si adatta perfettamente a qualsiasi stile di gioco. Il suo design ergonomico e la compatibilità estesa lo rendono un investimento valido per lunghe sessioni di gioco. Per questi motivi, vi consigliamo caldamente l'acquisto di questo mouse, ora disponibile al prezzo di 49,97€, una scelta di valore per migliorare la vostra esperienza di gioco.

Vedi offerta su Amazon