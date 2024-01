DOPPIO SCONTO su questo localizzatore GPS!

Gli smart tracker si sono rivelati strumenti eccezionali per recuperare gli oggetti smarriti. Anche se molti di essi funzionano a distanze considerevoli, risultando ideali per il monitoraggio di veicoli, talvolta la precisione nel rilevare il movimento di un'auto può essere limitata. Questo localizzatore GPS è appositamente progettato per l'uso su automobili, è dotato di una scheda SIM e richiede il pagamento di un canone mensile. Sorprendentemente, Amazon lo offre a poco più di 8€! Infatti, basterà attivare il coupon disponibile sulla pagina prodotto per ricevere uno sconto del 50% sul prezzo originale di 16,99€! Inoltre, potrete usufuire di un ulteriore sconto del 20% attivabile tramite codice promozionale, che renderà il prezzo ancora più vantaggioso!

Localizzatore GPS per auto, chi dovrebbe acquistarlo?

L'acquisto di questo localizzatore GPS per auto è consigliato ai viaggiatori e chiunque desideri monitorare costantemente i propri mezzi di trasporto. Grazie alla sua ricca dotazione tecnologica, che include GPS+LBS+GSM+WiFi, il dispositivo offre un servizio di localizzazione in tempo reale senza vincoli di distanza, con aggiornamenti ogni 10 secondi per non perdere mai di vista ciò che è più importante.

Con un costo mensile di 8,99€, riducibile a 4,99€ con l'abbonamento annuale, non solo risparmierete a lungo termine, ma eviterete costi nascosti grazie alla scheda SIM inclusa e pronta all'uso. I gestori di flotte aziendali, i genitori preoccupati per la sicurezza dei guidatori meno esperti in famiglia o i proprietari di automobili che cercano maggiore tranquillità troveranno in questo dispositivo un prezioso alleato.

Gli avvisi intelligenti, la capacità di generare report di dati e la copertura globale assicureranno che viaggi e trasferimenti avvengano sempre sotto il segno della massima protezione e controllo. Un dispositivo tecnologico affidabile, noto per il tracciamento praticamente istantaneo e la capacità di mantenere il segnale ovunque si trovi la vettura. Grazie al coupon e al codice promozionale offerti da Amazon potrete acquistarlo con un doppio sconto sul prezzo di listino!

Nota: ricordate di applicare il coupon e di utilizzare il codice promozionale prima di procedere all'acquisto, attivando l'apposita spunta nella pagina prodotto di Amazon

Vedi offerta su Amazon

Seguici e rimani sempre informato sulle migliori offerte!