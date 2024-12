LG SQC1, la soundbar elegante e potente che desideravi, ora a MENO di 100€!

Mentre proseguono le offerte della settimana del Black Friday, è il momento ideale per aggiornare il sistema audio domestico. Unieuro propone la soundbar LG SQC1 a soli 99,99€, con uno sconto di 100€ rispetto al prezzo consigliato di 199,99€. Per ulteriori promozioni, vi invitiamo a consultare il nostro articolo dedicato alle migliori offerte.

LG SQC1, chi dovrebbe acquistarla?

LG SQC1 è una soundbar a 2.1 canali con una potenza totale di 160W, progettata per migliorare l'audio del televisore e offrire un'esperienza sonora più coinvolgente. Il subwoofer wireless incluso garantisce bassi profondi e uniformi, posizionabile liberamente senza l'ingombro dei cavi, per un effetto cinema direttamente nel salotto di casa.

La connettività della SQC1 è versatile: è possibile collegarla al TV tramite cavo ottico o utilizzare il Bluetooth per riprodurre musica da smartphone o altri dispositivi compatibili. Inoltre, dispone di una porta USB per ascoltare musica direttamente da una chiavetta e di un jack da 3,5 mm per dispositivi audio portatili.

Un ulteriore vantaggio è la possibilità di controllare la soundbar con il telecomando del televisore, rendendo l'utilizzo ancora più semplice e intuitivo. La SQC1 è compatibile con i telecomandi di vari marchi, tra cui LG, Sony, Philips, Sharp, Panasonic, Vizio, Toshiba e Samsung.

Il design elegante e compatto della LG SQC1 si integra perfettamente con qualsiasi arredamento, aggiungendo un tocco di modernità senza occupare troppo spazio. La qualità costruttiva e le prestazioni audio la rendono una scelta eccellente per chi desidera migliorare l'esperienza di visione e ascolto a casa.

Approfittare di questa offerta significa ottenere un prodotto di qualità a un prezzo competitivo, ideale per chi cerca un upgrade audio senza spendere una fortuna. Non lasciatevi sfuggire l'opportunità di arricchire il vostro intrattenimento domestico con la soundbar LG SQC1, disponibile a un prezzo eccezionale da Unieuro.

