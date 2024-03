PREZZO SUPER sul laptop gaming Lenovo Legion 5 Pro (-300€)

Se siete alla ricerca di un laptop versatile, in grado di fornire prestazioni di gioco eccellenti, una potenza sufficiente per attività creative e uno schermo ampio da sedici pollici ideale per la visione di film e serie TV, date un'occhiata all'interessante offerta Amazon di oggi! Grazie a uno sconto del 20% offerto dalla piattaforma, potete acquistare Lenovo Legion 5 Pro Gaming a soli 1199€! Un ottimo affare, soprattutto se si considera il prezzo di partenza di 1499€, oggi ridotto di ben 300€.

Lenovo Legion 5 Pro Gaming, chi dovrebbe acquistarlo?

Lenovo Legion 5 Pro è un laptop da gaming progettato specificamente per gli appassionati di giochi. Dotato di un display da 16" WQXGA con una risoluzione di 2560x1600, luminosità di 500nits e una frequenza di aggiornamento di 165Hz, Legion 5 Pro Gaming offre dettagli vividi e movimenti fluidi, garantendo un'esperienza visiva impeccabile anche da angolazioni non convenzionali. Grazie al processore AMD Ryzen 7 6800H, dotato di 8 core e una frequenza massima di 4.7GHz, questo laptop fornisce prestazioni eccezionali non solo per il gioco, ma anche per l'utilizzo di applicazioni di editing video e foto.

L'unità SSD da 1TB offre ampio spazio per conservare tutti i vostri file essenziali, con tempi di accesso minimi. I 16GB di RAM DDR5-4800 garantiscono prestazioni fluenti senza lag o rallentamenti, sia che stiate giocando o utilizzando applicazioni intensive. La potente scheda grafica NVIDIA GeForce RTX 3060 con 6GB di memoria GDDR6 gestisce facilmente anche i titoli più recenti in Full HD. Per i giocatori che cercano un'esperienza a 360 gradi, che includa gaming, streaming di film e serie TV, così come attività di editing e creazione di contenuti, Lenovo Legion 5 Pro Gaming rappresenta un'opzione ideale.

Con un prezzo attuale di soli 1.199€, ridotto di 300€ rispetto al costo iniziale di 1.499€, Lenovo Legion 5 Pro Gaming si presenta come un affare da non lasciarsi scappare.

Vedi offerta su Amazon