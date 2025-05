LEGO ricrea lo storico Shuttle Carrier al Paris Air Show

Il fascino dell'esplorazione spaziale e dell'aviazione si fonde in un nuovo progetto LEGO che celebra uno dei momenti più iconici della storia aerospaziale moderna. Il colosso danese dei mattoncini ha annunciato l'arrivo del set LEGO Icons 10360 Shuttle Carrier Aircraft , prodotto su licenza Boeing e NASA.

Si tratta di una riproduzione dettagliata che immortala un duo leggendario: il Boeing 747 modificato con numero di coda N905NA e lo Space Shuttle Enterprise. Questa combinazione non rappresenta solo un capolavoro ingegneristico, ma commemora anche un evento storico che nel 1983 lasciò il mondo a bocca aperta quando, per la prima volta, lo Shuttle americano varcò i confini nazionali per esibirsi nei cieli europei durante il prestigioso Paris Air Show del 1983.

LEGO Icons 10360 Shuttle Carrier Aircraft

La scelta di immortalare proprio questi due velivoli non è casuale. L'accoppiata 747-Enterprise rappresentò una rivoluzione nel modo di concepire il trasporto dei veicoli spaziali, permettendo allo shuttle di essere trasferito in luoghi diversi senza consumare il proprio carburante.

Il Boeing 747 modificato, soprannominato "SCA" (Shuttle Carrier Aircraft), fu progettato appositamente per questo compito, diventando un simbolo della collaborazione tra aviazione tradizionale e tecnologia spaziale.

Il set LEGO riproduce con sorprendente fedeltà non solo le caratteristiche estetiche dei due mezzi, ma anche la loro particolare configurazione durante il trasporto, con lo shuttle montato sulla fusoliera del jumbo jet.

Incluso nel set troviamo anche un solido supporto espositivo costruibile e corredato delle targhette informative che contestualizzano storicamente i due velivoli.

I dettagli tecnici includono le modifiche strutturali del Boeing 747 necessarie per supportare il peso dell'Orbiter, le stabilizzazioni verticali aggiuntive e le connessioni speciali tra i due veicoli. Persino il carrello a 18 ruote, perfettamente a 18 ruote perfettamente dispiegabile, fa parte del modello incluso nel set.

Un pezzo di storia che vola dal passato direttamente sugli scaffali dei collezionisti.

Gli ingegneri della NASA e della Boeing probabilmente non immaginavano che la loro soluzione pratica per trasportare lo shuttle tra diversi siti sarebbe diventata così iconica da meritare, decenni dopo, una riproduzione in mattoncini LEGO. Eppure, l'immagine di uno shuttle montato sul dorso di un jumbo jet è diventata uno dei simboli più riconoscibili dell'era spaziale americana, un'immagine che ha ispirato generazioni di futuri ingegneri, piloti e astronauti.