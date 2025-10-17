Benvenuti a Luminopoli, Allenatori! In Leggende Pokémon Z-A, il nuovo titolo della serie (qui la nostra recensione) la metropoli più affascinante della regione di Kalos si trasforma in un teatro di coesistenza senza precedenti tra esseri umani e Pokémon. Il cuore pulsante di questa nuova avventura urbana sono, infatti, le Zone Selvagge: ecosistemi unici e vibranti integrati direttamente nel tessuto cittadino, dove potrete incontrare, studiare e catturare una moltitudine di Pokémon nel loro habitat naturale.

Questa guida è stata creata per essere il vostro compagno indispensabile proprio nell'esplorazione di ogni anfratto di queste innovative aree. Che siate cacciatori di esemplari Alpha, allenatori determinati a completare il Pokédex o strateghi in cerca del membro perfetto per la vostra squadra, qui troverete tutto ciò di cui avete bisogno.

Attenzione: Questa guida è ancora in fase di aggiornamento. Ci stiamo impegnando per renderla il più completa possibile, quindi salva la pagina e torna spesso per scoprire cosa abbiamo aggiunto!

Cosa sono le Zone Selvagge in Leggende Pokémon Z-A?

Le Zone Selvagge sono aree esplorabili all’interno della mappa di Luminopoli in cui i Pokémon compaiono liberamente, senza i limiti imposti dai percorsi lineari dei titoli principali della serie. Ogni zona ospita specie differenti, che variano in base all’orario del giorno e al progresso del giocatore. Si tratta di spazi fondamentali per chi vuole catturare Pokémon rari, affrontare varianti Alfa (torneremo a breve su questo argomento) o semplicemente immergersi nell’atmosfera selvaggia del mondo di gioco.

A differenza delle aree più statiche, qui il comportamento dei Pokémon è influenzato dal momento della giornata: alcune specie appaiono solo di notte, altre solo di giorno, e i Pokémon Alfa seguono schemi propri. Per questo, l’esplorazione costante e attenta delle Zone Selvagge diventa un’attività centrale nel gameplay.

Come si sbloccano le Zone Selvagge?

Le Zone Selvagge non sono tutte accessibili fin dall’inizio. Ogni area viene resa disponibile progressivamente, man mano che il giocatore avanza nella storia principale. Dopo aver completato determinate missioni o superato alcuni capitoli chiave, si ottiene l’accesso a nuove aree di Luminopoli. In questo modo, il gioco incentiva un’esplorazione graduale, premiando la progressione narrativa con nuove opportunità di cattura e scoperta.

In sostanza, più la storia procede, più il mondo si apre al giocatore, offrendo ambienti sempre più complessi e popolati da Pokémon di livello superiore.

Quante sono le Zone Selvagge?

Le Zone Selvagge di Leggende Pokémon Z-A sono 20 in totale, ognuna con una composizione unica di specie. Nelle prime aree, si trovano Pokémon comuni come Weedle, Pidgey, Pichu e Mareep (insomma, i classici mostriciattoli iniziali). Più ci si addentra, più la varietà aumenta: zone avanzate come la Zona Selvaggia 20 ospitano Pokémon iconici delle generazioni passate, tra cui Bulbasaur, Charmander, Squirtle, Chikorita e Lucario.

Ogni zona, inoltre, può ospitare Pokémon Alfa, versioni potenziate e più aggressive delle specie normali. Nella prima Zona Selvaggia, ad esempio, è possibile incontrare un Pidgey Alfa, mentre nelle aree successive compaiono varianti di Staryu, Patrat, Litleo e molti altri. Queste versioni potenziate rappresentano una sfida maggiore, ma anche un’occasione per ottenere ricompense e statistiche migliori

Cosa sono i Pokémon Alfa?

Come abbiamo accennato, i Pokémon Alfa sono una componente chiave delle Zone Selvagge. Si distinguono per la loro dimensione maggiore, la potenza superiore e un livello di difficoltà che mette alla prova anche gli allenatori più esperti. Incontrarli non è solo una questione di fortuna come per gli Shiny: la loro comparsa segue schemi precisi legati al momento della giornata e alla zona esplorata.

Affrontare un Pokémon Alfa può essere rischioso, ma è anche uno dei modi migliori per ottenere esemplari forti e rari, utili sia per il completamento del Pokédex sia per le battaglie più impegnative. In alcune zone, la loro presenza è costante, in altre è legata a orari specifici, motivo per cui è importante pianificare le esplorazioni in base al ciclo giorno-notte.

Differenze tra giorno e notte nelle Zone Selvagge

Il ciclo giorno-notte gioca un ruolo determinante nella fauna di Leggende Pokémon Z-A. Molti Pokémon compaiono solo in determinate fasce orarie: Staryu, per esempio, è reperibile solo di notte nella Zona Selvaggia 2, mentre Honedge appare esclusivamente nelle ore notturne della Zona Selvaggia 4. Altri, come Gastly, possono manifestarsi in entrambi i momenti, offrendo una maggiore flessibilità nelle sessioni di cattura.

Questo sistema invita il giocatore a tornare nelle stesse zone in momenti diversi, scoprendo nuove specie e aggiornando costantemente la propria collezione. È una dinamica che aggiunge profondità e varietà, trasformando ogni esplorazione in un’esperienza unica.

Strategie per esplorare al meglio le Zone Selvagge

Per ottenere il massimo dalle Zone Selvagge è importante adottare un approccio strategico. Controllare l’orario prima di esplorare può fare la differenza tra un incontro ordinario e uno raro. Anche la progressione nella trama è cruciale, poiché molte aree diventano accessibili solo in momenti specifici della storia. Conviene, quindi, alternare le fasi di avanzamento narrativo a sessioni dedicate alla cattura, tornando spesso nelle zone già visitate per scoprire nuove combinazioni di Pokémon.

I giocatori che desiderano potenziare rapidamente la propria squadra dovrebbero, invece, concentrarsi sulle aree con Pokémon Alfa, che offrono sfide più impegnative e premi più consistenti. Le prime zone, invece, sono ideali per chi vuole familiarizzare con le meccaniche del gioco e raccogliere specie comuni come Pidgey, Pikachu o Mareep, utili per allenarsi e comprendere i comportamenti delle creature selvatiche.

I Pokémon che si trovano in ciascuna Zona Selvaggia

Zona Selvaggia 1

Pokémon Comuni:

Weedle

Pidgey

Pichu

Mareep

Bunnelby

Fletchling

Scatterbug

Pokémon Alfa:

Pidgey (Liv. 24)

Zona Selvaggia 2

Pokémon Comuni:

Kakuna

Staryu

Magikarp

Budew

Patrat

Binacle

Pokémon Alfa:

Patrat (Liv. 19)

Staryu (Liv. 32)

Magikarp (Liv. 32)

Zona Selvaggia 3

Pokémon Comuni:

Pikachu

Litleo

Flabebe

Skiddo

Pancham

Espurr

Pokémon Alfa:

Litleo (Liv. 24)

Zona Selvaggia 4

Pokémon Comuni:

Ekans

Gastly

Spinarak

Patrat

Spewpa

Honedge

Pokémon Alfa:

Gastly (Liv. 21)

Spinarak (Liv. 21)

Zona Selvaggia 5

Pokémon Comuni:

Pidgey

Pidgeotto

Abra

Bellsprout

Electrike

Venipede

Bunnelby

Pokémon Alfa:

Bellsprout (Liv. 25)

Whirlipede (Liv. 28)

Zona Selvaggia 6

Pokémon Comuni:

Magikarp

Flaaffy

Houndour

Meditite

Swablu

Buneary

Binacle

Pokémon Alfa:

Houndour (Liv. 29)

Houndoom (Liv. 33)

Binacle (Liv. 33)

Pikachu (Liv. 40)

Magikarp (Liv. 40)

Zona Selvaggia 7

Pokémon Comuni:

Kakuna

Roselia

Shuppet

Hippopotas

Audino

Floette

Vanillite

Pokémon Alfa:

Fletchinder (Liv. 33)

Zona Selvaggia 8

Pokémon Comuni:

Machop

Numel

Gible

Drilbur

Sandile

Krokorok

Pokémon Alfa:

Krokorok (Liv. 38)

Zona Selvaggia 9

Pokémon Comuni:

Kadabra

Sableye

Mawile

Fletchinder

Espurr

Carbink

Pokémon Alpha:

Manectric (Liv. 40)

Meowstic-M (Liv. 41)

Zona Selvaggia 10

Pokémon Comuni:

Arbok

Bellsprout

Slowpoke

Staryu

Carvanha

Watchog

Tynamo

Pokémon Alfa:

Watchog (Liv. 41)

Sharpedo (Liv. 43)

Arbok (Liv. 50)

Zona Selvaggia 11

Pokémon Comuni:

Slowpoke

Gyarados

Stunfisk

Furfrou

Inkay

Clauncher

Pokémon Alfa:

In arrivo...

Zona Selvaggia 12

Pokémon Comuni:

Machop

Machoke

Snorunt

Snover

Gogoat

Bergmite

Delibird

Vanillite

Pokémon Alfa:

In arrivo...

Zona Selvaggia 13

Pokémon Comuni:

Weepinbell

Scyther

Pinsir

Heracross

Vivillon

Phantump

Pokémon Alfa:

In arrivo...

Zona Selvaggia 14

Pokémon Comuni:

Onix

Aron

Lairon

Drilbur

Excadrill

Emolga

Helioptile

Pokémon Alfa:

In arrivo...

Zona Selvaggia 15

Pokémon Comuni:

Beedrill

Haunter

Shuppet

Whirlipede

Scolipede

Pumpkaboo

Pokémon Alfa:

In arrivo...

Zona Selvaggia 16

Pokémon Comuni:

Starmie

Flaaffy

Medicham

Froakie

Barbaracle

Falinks

Pokémon Alfa:

In arrivo...

Zona Selvaggia 17

Pokémon Comuni:

Lampent

Chespin

Diggersby

Pyroar

Klefki

Pokémon Alfa:

In arrivo...

Zona Selvaggia 18

In arrivo...

Zona Selvaggia 19



In arrivo...

Zona Selvaggia 20

