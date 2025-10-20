Leggende Pokémon Z-A è finalmente arrivato tra le mani degli allenatori di tutto il mondo, catapultandoci nuovamente nell'amatissima regione di Kalos con una prospettiva del tutto inedita (qui trovate la nostra recensione). Ebbene, una delle prime sorprese che i giocatori hanno scoperto al loro arrivo è stata la scelta dei Pokémon iniziali: invece dei volti familiari di Kalos, i nostri nuovi compagni di partenza sono Chikorita, Totodile e Tepig.

Questo, però, non significa che si debba rinunciare agli iconici starter della sesta generazione. Anzi, esplorando a fondo le vie e le zone selvagge di Luminopoli, è possibile aggiungere alla propria squadra Chespin, Fennekin e Froakie. Ottenerli, però, non è immediato, bensì richiede il completamento di specifiche missioni secondarie che si sbloccano dopo poche ore di gioco.

In questa guida vi spiegheremo passo dopo passo dove trovare e come catturare ciascuno dei tre starter di Kalos, fornendo consigli utili per superare le sfide che vi attendono ora che la vostra avventura è iniziata. Preparate le vostre Poké Ball, perché è il momento di riunire la squadra originale di Kalos!

Come trovare Chespin

Il Pokémon di tipo Erba, Chespin, è il primo dei tre starter di Kalos che potrete incontrare. Per averlo nel vostro team, dovrete dimostrare la vostra abilità e tenacia in una serie di battaglie.

Missione secondaria: "Un Chespin Combattivo"

Per iniziare la vostra ricerca, dovrete attivare la missione secondaria intitolata "Un Chespin Combattivo". Troverete il committente di questa richiesta nell'area nord di Luminopoli, nelle vicinanze del Ristorante Le Wow. Una volta accettata la missione, vi verrà indicato un piccolo parco dove un Chespin particolarmente esuberante sta mettendo alla prova tutti gli allenatori che incontra.

Il vostro obiettivo è semplice ma richiede determinazione: dovrete sconfiggere Chespin in battaglia per ben tre volte consecutive. Non temete, non si tratta di un incontro proibitivo. Chespin si dimostrerà un avversario relativamente facile, soprattutto se avete in squadra un Pokémon di tipo Fuoco.

Consigli strategici:

Sfruttate le debolezze: Chespin è un Pokémon di tipo Erba puro, il che lo rende vulnerabile a mosse di tipo Fuoco, Volante, Ghiaccio, Veleno e Coleottero.

La scelta migliore è Tepig : se avete scelto Tepig come vostro starter, questa missione sarà una passeggiata. Il suo attacco Ruotafuoco sarà super efficace e vi permetterà di vincere ogni scontro in pochissimi turni. Sarà sufficiente usare questa mossa tre volte per concludere rapidamente la sfida.

: se avete scelto Tepig come vostro starter, questa missione sarà una passeggiata. Il suo attacco Ruotafuoco sarà super efficace e vi permetterà di vincere ogni scontro in pochissimi turni. Sarà sufficiente usare questa mossa tre volte per concludere rapidamente la sfida. Alternative valide: se non avete Tepig, qualsiasi Pokémon di tipo Fuoco o Volante catturato nelle prime fasi del gioco andrà benissimo. Un Fletchling , molto comune nella regione di Kalos, può rivelarsi un alleato prezioso.

, molto comune nella regione di Kalos, può rivelarsi un alleato prezioso. Una volta che avrete sconfitto Chespin per la terza volta, il Pokémon riconoscerà la vostra forza e deciderà di unirsi spontaneamente alla vostra squadra. Lo riceverete in una Poké Ball standard.

Come trovare Fennekin

Il Pokémon Volpe, l'elegante Fennekin di tipo Fuoco, richiede un approccio diverso. Per ottenere la sua fiducia non dovrete combattere, ma dimostrare la vostra capacità di esplorazione e il vostro buon cuore.

Missione Secondaria: "Guarisci, Fennekin"

La missione per ottenere Fennekin si chiama "Guarisci, Fennekin". Potrete attivarla parlando con un'erborista che ha il suo negozio vicino al Caffè Classe di Luminopoli. L'erborista vi spiegherà che un Fennekin selvatico si è ferito e ha bisogno di uno speciale ingrediente curativo per riprendersi: i Ramoscelli Rivitalizzanti.

Verrete quindi indirizzati verso la Zona Selvaggia 5, un'area di esplorazione alla periferia della città. Il vostro compito sarà quello di trovare i ramoscelli giusti. Tuttavia, la ricerca non sarà così semplice dato che... la zona è disseminata di ramoscelli spezzati e inutili, e a complicare le cose ci sarà un ostacolo.

Consigli Strategici:

Attenzione al Pokémon Alfa: l'area dove crescono i ramoscelli è pattugliata da un potente Pokémon Alfa, un Whirlipede . Questo Pokémon è di livello molto alto rispetto a quello che probabilmente avrete in questa fase del gioco. Evitate assolutamente lo scontro diretto, poiché potrebbe mandare K.O. la vostra intera squadra con facilità.

l'area dove crescono i ramoscelli è pattugliata da un potente Pokémon Alfa, un . Questo Pokémon è di livello molto alto rispetto a quello che probabilmente avrete in questa fase del gioco. Evitate assolutamente lo scontro diretto, poiché potrebbe mandare K.O. la vostra intera squadra con facilità. L'importanza dell'osservazione: la chiave per il successo è l'astuzia, non la forza bruta. Invece di correre a perdifiato rischiando di essere scoperti dal Whirlipede Alfa, guardatevi intorno. Noterete una scala a pioli appoggiata a una sporgenza rocciosa nelle vicinanze. Salite sulla scala, dato che da questa posizione sopraelevata non solo sarete al sicuro dal Pokémon Alfa, ma avrete anche una visuale perfetta dell'area. Proprio su questa sporgenza troverete il Ramoscello Rivitalizzante corretto, intatto e perfetto per la cura.

Salite sulla scala, dato che da questa posizione sopraelevata non solo sarete al sicuro dal Pokémon Alfa, ma avrete anche una visuale perfetta dell'area. Proprio su questa sporgenza troverete il Ramoscello Rivitalizzante corretto, intatto e perfetto per la cura. Una volta raccolto il ramoscello, tornate dall'erborista. Consegnate l'ingrediente e assistete alla guarigione di Fennekin. Grato per il vostro aiuto, il Pokémon deciderà di seguirvi nel vostro viaggio.

Come trovare Froakie

Infine, per aggiungere alla vostra squadra il Pokémon di tipo Acqua, Froakie, dovrete mettere alla prova le vostre abilità di movimento e la vostra agilità all'interno del cantiere urbano di Luminopoli.

Missione secondaria: "Una Sfida da Froakie"

La missione per reclutare questo scattante Pokémon di tipo Acqua si intitola "Una Sfida da Froakie". La troverete nei pressi del Centro Pokémon Giallo, in una delle aree in piena riqualificazione. Qui, un Froakie incredibilmente agile vi lancerà una sfida di abilità.

Per dimostrargli di essere alla sua altezza, dovrete completare con successo tre diverse sfide su delle impalcature. Queste prove sono pensate per testare la vostra padronanza del sistema di movimento del personaggio, richiedendovi di correre, saltare e arrampicarvi attraverso percorsi a tempo.

Consigli strategici:

Non abbiate fretta : la buona notizia è che il limite di tempo per ogni sfida è estremamente generoso (d'altronde, Pokémon non è di certo noto per il parkour). Insomma, non c'è bisogno di farsi prendere dal panico; prima di iniziare ogni percorso, prendetevi un momento per osservare la struttura e pianificare mentalmente il tragitto migliore.

: la buona notizia è che il limite di tempo per ogni sfida è estremamente generoso (d'altronde, Pokémon non è di certo noto per il parkour). Insomma, non c'è bisogno di farsi prendere dal panico; prima di iniziare ogni percorso, prendetevi un momento per osservare la struttura e pianificare mentalmente il tragitto migliore. Padroneggiate i controlli: queste sfide sono un ottimo modo per familiarizzare con le meccaniche di parkour e di movimento introdotte in Leggende Pokémon Z-A. Sfruttate ogni abilità a vostra disposizione per superare gli ostacoli.

La pratica rende perfetti: nessuna delle tre sfide è particolarmente difficile ma, se doveste fallire, potrete riprovare senza alcuna penalità. Concentratevi sulla fluidità dei movimenti piuttosto che sulla velocità pura.

Concentratevi sulla fluidità dei movimenti piuttosto che sulla velocità pura. Dopo aver completato con successo la terza e ultima sfida, Froakie rimarrà impressionato dalla vostra destrezza e si unirà al vostro team senza esitazione.

Le Megaevoluzioni di Chesnaught, Delphox e Greninja

Ottenere i tre starter di Kalos è solo l'inizio: è importante ricordare che le loro evoluzioni finali — Chesnaught, Delphox e Greninja — sono tra i Pokémon che beneficeranno del ritorno della meccanica della Megaevoluzione in Leggende Pokémon Z-A.

Nonostante ciò, ottenere le loro potenti Megapietre (Chesnaughtite, Delphoxite e Greninjite) non sarà un compito semplice, dato che queste pietre non si troveranno esplorando la mappa di gioco. L'unico modo per ottenerle sarà, infatti, partecipare alle lotte online e salire di rango.

Iniziare a catturare e allenare Chespin, Fennekin e Froakie fin da subito è, quindi, un passo strategico fondamentale per chiunque voglia dominare le lotte

(soprattutto online) nel futuro di Kalos. Buona fortuna, allenatori!