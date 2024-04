SUPER OFFERTA! Kobo Libra 2 su Amazon SCONTATO del 19%

Kobo Libra 2 è un e-reader touchscreen da 7 pollici, impermeabile e antiriflesso, progettato per offrire una lettura confortevole in qualsiasi ambiente. Dotato di luminosità e temperatura del colore regolabili, assicura un'esperienza ottimale per gli amanti della lettura. Inoltre, supporta gli audiolibri tramite Bluetooth, offrendo così una varietà di opzioni di fruizione dei contenuti. Attualmente in offerta a soli 144,99€ con uno sconto del 19% sul prezzo originale di 179,99€, rappresenta un'opportunità da cogliere al volo per avere un mondo di libri e audiolibri sempre a portata di mano.

Kobo Libra 2, chi dovrebbe acquistarlo?

Kobo Libra 2 è l'e-reader ideale per gli amanti della lettura che non vogliono rinunciare alla versatilità e al comfort. Dotato di uno schermo antiriflesso da 7 pollici potenziato con tecnologia E Ink Carta 1200, offre una lettura confortevole in qualsiasi condizione di luminosità. La sua impermeabilità lo rende perfetto per la lettura in spiaggia o in piscina senza preoccupazioni. Con una generosa capacità di memoria da 32GB, può contenere fino a 24.000 eBook o 150 audiolibri, permettendovi di avere sempre a portata di mano un'intera biblioteca.

Per gli amanti della tecnologia che non hanno tempo per leggere ma non vogliono rinunciare alla grandi storie, Kobo Libra 2 offre la possibilità di fruire di un vasto catalogo di audiolibri tramite Bluetooth. Il suo design ergonomico e la capacità di essere utilizzato comodamente con una sola mano, anche in modalità orizzontale, lo rendono un compagno ideale per chi cerca un dispositivo adattabile a uno stile di vita dinamico. Inoltre, grazie alla tecnologia di riduzione della luce blu e alla regolazione della luminosità, è possibile leggere fino a tarda notte senza affaticare gli occhi. Kobo Libra 2 rappresenta la scelta perfetta per chi cerca un dispositivo in grado di unire la passione per la lettura alle ultime innovazioni tecnologiche.

Dotato di una generosa memoria da 32 GB, Kobo Libra 2 può ospitare fino a 24.000 eBook, offrendo un universo di possibilità letterarie sempre a portata di mano. Con un prezzo scontato a soli 144,99€, rappresenta un'ottima occasione per gli amanti della lettura in cerca di un dispositivo versatile e di alta qualità per i loro libri digitali e audiolibri.

