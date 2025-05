Ninja Gaiden 3: la nuova Revoltech di Kasumi colpisce con stile

Kaiyodo ha ufficialmente svelato la nuova action figure Revoltech di Kasumi, tratta direttamente dal videogioco Ninja Gaiden 3: Razor’s Edge. Il personaggio si unisce alla prestigiosa linea Amazing Yamaguchi, celebre tra i collezionisti per l’elevato numero di snodi articolati, la qualità costruttiva e l’estetica curata nei minimi dettagli. La direzione artistica, come sempre, è affidata all’iconico Katsuhisa Yamaguchi, una garanzia per gli appassionati del settore.

Kasumi - Revoltech Amazing Yamaguchi

Ninja Gaiden 3: Razor’s Edge, pubblicato originariamente nel 2012 come titolo di lancio per Nintendo Wii U, è una versione migliorata del terzo capitolo della saga. Il gioco, sviluppato dal Team Ninja e successivamente distribuito anche su PlayStation 3 e Xbox 360 da Koei Tecmo Games, ha arricchito la sua esperienza di gioco introducendo nuovi contenuti, una maggiore difficoltà e l’aggiunta di personaggi giocabili come Kasumi, direttamente dal franchise Dead or Alive.

L’action figure si presenta con un’altezza di circa 15 cm ed è realizzata in PVC, ABS, Nylon e POM. Il corpo dispone di 36 punti di articolazione, offrendo un’ampia libertà di movimento e permettendo di ricreare le pose più iconiche e spettacolari del personaggio. Un vero punto di forza della linea Amazing Yamaguchi, sempre attenta a coniugare estetica e funzionalità.

All’interno della confezione si troveranno numerosi accessori: 3 paia di mani intercambiabili, la spada wakizashi Luna Velata con elsa sostituibile e fodero dedicato, 2 modelli di corde per simulare movimenti d’azione, 2 cappe alternative e una base espositiva per supportare le pose più complesse. Un’aggiunta esclusiva attende chi effettuerà il preordine dallo store ufficiale di Koei Tecmo, ovvero uno shuriken con effetto mulinello, perfetto per completare la scena.

Prezzo e data di uscita

I preordini per la Revoltech di Kasumi sono già attivi anche in Italia, con distribuzione ufficiale a cura di Cosmic Group. Il prezzo indicativo è di 115,00 euro, con uscita prevista per maggio 2026. L’annuncio segue quello della Revoltech di Ryu Hayabusa, anch’essa già disponibile per il preordine, e dimostra l’interesse crescente di Kaiyodo nel supportare la saga Ninja Gaiden all’interno del panorama collezionistico.