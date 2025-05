Kadokawa sbarca in Italia e acquisisce il 70% di J-POP Manga

Si è conclusa un'operazione di rilevanza internazionale che segna un punto di svolta per il mercato del fumetto nel nostro paese. Il colosso giapponese Kadokawa, terzo editore del Sol Levante per fatturato e gigante dell'intrattenimento multimediale, ha acquisito il controllo di Edizioni BD, casa editrice milanese nota soprattutto per il marchio J-Pop Manga. L'operazione, che si è concretizzata il 14 maggio scorso, ha visto il gruppo nipponico rilevare il 70% delle quote societarie, mentre il restante 30% rimane suddiviso tra l'attuale presidente Marco Schiavone e il gruppo Messaggerie Italiane.

Un ponte editoriale tra Italia e Giappone

Per la prima volta un'importante azienda giapponese dell'intrattenimento investe direttamente in una casa editrice italiana, segnalando l'importanza strategica che il mercato italiano dei manga ha assunto a livello globale. Marco Schiavone, che mantiene la presidenza di Edizioni BD, ha accolto con entusiasmo questa svolta:

È davvero impressionante essere la prima casa editrice italiana oggetto di un investimento diretto da parte di una grande società di intrattenimento giapponese. Abbiamo trovato in Kadokawa un interlocutore attento e curioso, molto interessato alle specificità del nostro Paese e intenzionato a valorizzare il lavoro del mio team.

L'operazione si inserisce in una strategia di espansione europea di Kadokawa, che mira non solo a rafforzare la propria presenza nel vecchio continente, ma anche a sviluppare sinergie tra le varie sedi estere, compresa quella francese. Gli obiettivi dichiarati vanno oltre la semplice traduzione e pubblicazione di manga giapponesi, puntando all'esplorazione di nuove aree di crescita editoriale.

Anche Takeshi Natsuno, CEO di Kadokawa, ha espresso soddisfazione per l'accordo raggiunto:

Edizioni BD, con la sua etichetta J-POP Manga, ha dato un contributo significativo alla crescita del mercato italiano dei fumetti negli ultimi due decenni. Rafforzeremo ulteriormente la partnership con l'obiettivo di espandere il mercato dei manga in Italia.

Fondata nel 2005, Edizioni BD si è affermata nel panorama editoriale italiano come una realtà dinamica e innovativa, pubblicando sia fumetti europei e statunitensi che, attraverso il marchio J-Pop Manga, opere giapponesi e coreane. Nel suo catalogo spiccano titoli di grande successo come Tokyo Revengers, Dungeon Food, DanDaDan e Frieren, accanto a serie americane come Something is Killing the Children e opere del maestro francese Moebius.

Un gigante multimediale alla conquista dell'Europa

Kadokawa rappresenta un vero e proprio colosso dell'intrattenimento giapponese, con attività che spaziano dall'editoria al cinema, dai videogiochi agli anime. Con oltre 6.000 titoli pubblicati solo nel 2024 tra libri, riviste e manga, l'azienda nipponica controlla un impressionante 50% del mercato dei light novel e possiede franchise di enorme successo come Dungeon Food, che ha generato serie manga e anime di grande popolarità.

L'interesse di Kadokawa per il mercato italiano non è casuale. Negli ultimi anni il settore dei manga ha conosciuto una crescita esponenziale nel nostro paese, attirando l'attenzione dei grandi player internazionali. Questa acquisizione potrebbe portare a importanti sviluppi non solo per quanto riguarda la pubblicazione di fumetti giapponesi in Italia, ma anche per la possibilità di vedere opere italiane tradotte e distribuite in Giappone.

Vale la pena ricordare che, a fine 2023, Kadokawa era stata protagonista di un'altra importante operazione finanziaria, con Sony che ne era diventata la principale azionista. Questa concatenazione di eventi dimostra come l'industria dell'intrattenimento stia vivendo una fase di profonda trasformazione e consolidamento a livello globale, con intersezioni sempre più frequenti tra diverse forme di media e mercati nazionali.