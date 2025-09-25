Mezco ha aperto i preordini della nuova action figure dedicata al Joker per la linea One:12 Collective, un pezzo che rende omaggio alla leggendaria interpretazione di Heath Ledger ne Il Cavaliere Oscuro (2008), parte della celebre trilogia diretta da Christopher Nolan. Un personaggio che ha ridefinito per sempre l’idea di villain al cinema, trasformandosi in un’icona immortale capace di lasciare il segno con la stessa forza di una cicatrice.

Joker - Mezco

La figure, alta circa 17 cm, rispecchia i canoni qualitativi tipici della linea One:12 Collective, nota per la cura maniacale dei dettagli e per l’ampia posabilità. Il lavoro svolto da Mezco si distingue soprattutto nella realizzazione delle quattro teste intercambiabili, che catturano con fedeltà le diverse espressioni di Ledger: dal ghigno disturbante alla risata isterica, passando per lo sguardo minaccioso che ancora oggi evoca il caos seminato dal personaggio sul grande schermo.

Un altro elemento di spicco è l’abbigliamento, interamente in tessuto e multilivello. Il soprabito viola, il gilet verde, la camicia con motivi geometrici e i pantaloni gessati ricreano con precisione l’inconfondibile stile che ha reso questo Joker un simbolo senza tempo.

La dotazione di accessori è altrettanto ricca e iconica: pistole e mitragliatrici con caricatori rimovibili, coltelli, granate e persino la stecca da biliardo spezzata, rimando diretto a una delle scene più memorabili e disturbanti del film. Non manca nemmeno un pannello espositivo ispirato al celebre poster promozionale Why so serious?, perfetto per valorizzare l’esposizione in vetrina.

Con oltre 30 punti di articolazione e una presenza scenica magnetica, il Joker di Mezco si colloca tra le uscite più attese della linea One:12 Collective, fondendo modellismo e passione cinematografica.

Prezzo e data di uscita

Distribuita in collaborazione con Cosmic Group, l’action figure sarà disponibile in Italia a partire da ottobre 2026, con un prezzo indicativo di 155,00 euro.