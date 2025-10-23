Le cuffie gaming JBL Quantum 100M2 sono in offerta su Amazon a soli 32,98€ invece di 39,99€, con uno sconto del 18%. Dotate della tecnologia JBL QuantumSOUND Signature, queste cuffie over-ear offrono un'esperienza audio immersiva per ogni tipo di gioco. Approfittate dello sconto del 18% per portarle a casa a 32,98€. Il microfono rimovibile Voice-Focus garantisce comunicazioni cristalline durante le sessioni multiplayer, mentre i cuscinetti in Memory Foam assicurano comfort anche nelle maratone di gioco più lunghe. Compatibili con PC, Mac, Xbox, PlayStation, Nintendo Switch e dispositivi mobile.

Prodotto in caricamento

JBL Quantum 100M2, chi dovrebbe acquistarle?

Le JBL Quantum 100M2 rappresentano la scelta ideale per i gamer attenti al budget che non vogliono rinunciare alla qualità audio durante le sessioni di gioco. Questi auricolari sono perfetti per chi cerca compatibilità universale, funzionando senza problemi su PC, console PlayStation e Xbox, Nintendo Switch e persino dispositivi mobile e VR. Se amate i giochi competitivi come FPS e MOBA, apprezzerete particolarmente la JBL QuantumSOUND Signature, che vi permette di localizzare con precisione i passi dei nemici e immergervi completamente nell'azione, ottenendo quel vantaggio competitivo che può fare la differenza tra vittoria e sconfitta.

Sono particolarmente consigliate a chi trascorre lunghe ore davanti allo schermo, grazie ai cuscinetti in memory foam e all'archetto traspirante che garantiscono comfort prolungato anche durante le maratone di gioco più intense. Il microfono removibile con tecnologia Voice-Focus si rivela essenziale per i giocatori che amano le sessioni multiplayer e hanno bisogno di comunicare chiaramente con il proprio team. Con uno sconto del 18% che le porta a soli 32,98€, queste cuffie gaming soddisfano perfettamente le esigenze di chi cerca prestazioni professionali a un prezzo accessibile, senza compromessi sulla qualità costruttiva tipica del marchio JBL.

JBL Quantum 100M2 sono cuffie gaming cablate con connettore jack da 3,5 mm, compatibili con PC, Mac, console PlayStation, Xbox, Nintendo Switch e dispositivi mobile. Dotate della tecnologia JBL QuantumSOUND Signature, offrono un audio immersivo e dettagliato per individuare ogni movimento nei giochi competitivi. Il microfono rimovibile Voice-Focus garantisce comunicazioni cristalline con il team, mentre i cuscinetti in memory foam e l'archetto traspirante assicurano comfort prolungato durante le sessioni di gioco più intense.

Vedi offerta su Amazon