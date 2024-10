JBL Flip 6: suono straordinario e design waterproof per tutte le tue avventure! (-39%)

Siete alla ricerca di una nuova cassa Bluetooth che sia portatile e impermeabile? JBL Flip 6, un innovativo altoparlante Bluetooth portatile, è in offerta a un prezzo imbattibile di 90,99€, ridotto da 149,99€. Questo rappresenta uno sconto del 39%! Perfetto per chi cerca un suono potente e nitido, JBL Flip 6 offre fino a 12 ore di autonomia, connettività Bluetooth per collegare due dispositivi simultaneamente e compatibilità con JBL PartyBoost per amplificare la vostra esperienza audio. Impermeabile e antipolvere con classificazione IPX67, è il compagno ideale per ogni avventura, sia in piscina che al parco.

JBL Flip 6, chi dovrebbe acquistarlo?

JBL Flip 6 è l'ideale per chi cerca un compagno sonoro versatile e potente per ogni avventura, sia all'aria aperta che in ambienti interni. Grazie al suo design impermeabile e antipolvere IPX67, questo altoparlante si adatta perfettamente a coloro che non vogliono rinunciare alla loro musica preferita nemmeno in piscina, al parco o durante escursioni all'aperto. Con una durata della batteria fino a 12 ore, soddisfa le esigenze di chi cerca un dispositivo capace di riprodurre musica per tutta la giornata senza necessità di ricariche frequenti.

Per gli amanti della musica che desiderano un suono di alta qualità, JBL Flip 6 offre un'esperienza audio insuperabile con il suo sistema di altoparlanti a 2 vie e bassi profondi, che garantiscono un suono stereo nitido e potente. La funzionalità PartyBoost, che consente di collegare due o più altoparlanti JBL compatibili, è perfetta per chi ama organizzare feste e vuole creare un'atmosfera musicale coinvolgente. Con la possibilità di collegare fino a due dispositivi Bluetooth contemporaneamente, questo speaker rappresenta la scelta ideale per coloro che cercano flessibilità e desiderano condividere l'esperienza di ascolto con amici e familiari.

Attualmente offerto a 90,99€, rispetto al prezzo originale di 149,99€, JBL Flip 6 rappresenta un'ottima opportunità per chi cerca un altoparlante Bluetooth ad alte prestazioni. L'impermeabilità, la durata della batteria e la qualità del suono lo rendono un'ottima scelta per gli amanti della musica in movimento. È una soluzione perfetta per migliorare qualsiasi festa, uscita all'aperto o qualsiasi momento della giornata con musica di alta qualità.

Vedi offerta su Amazon