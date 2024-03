MINIMO STORICO! iPhone 14 Plus da 512 GB oggi a -53€

Approfittate dell'ottima promozione delle offerte di Primavera Amazon per risparmiare sull'acquisto di iPhone 14 Plus da 512 GB, uno dei dispositivi più avanzati del mercato, ora disponibile a soli 1.195,00€! Si tratta di un affare da non lasciarsi scappare, soprattutto se si tiene in considerazione il prezzo originale di 1.247,93€. Dotato di un display Super Retina XDR da 6,7 pollici, una batteria che garantisce un'intera giornata di autonomia con fino a 26 ore di riproduzione video, uan certificazione di resistenza all'acqua superiore e il potente chip A15 Bionic, l'offerta su iPhone 14 Plus rappresenta un'opportunità imperdibile per chi cerca tecnologia all'avanguardia e prestazioni eccezionali a un prezzo conveniente. Non lasciatevi sfuggire questa occasione unica!

Apple iPhone 14 Plus (512 GB), chi dovrebbe acquistarlo?

iPhone 14 Plus da 512 GB è la scelta perfetta per gli utenti più esigenti che non accettano compromessi quando si tratta di spazio di archiviazione, prestazioni e qualità fotografica. Grazie alla sua ampia capacità di memoria, questo dispositivo Apple è ideale per gli utenti che necessitano di un vasto archivio per foto, video ad alta definizione, applicazioni e altro ancora, senza doversi preoccupare mai di esaurire lo spazio disponibile.

Dotato di un display Super Retina XDR da 6,7 pollici, iPhone 14 Plus da 512 GB offre un'esperienza visiva di alta qualità, adatta non solo agli appassionati di serie TV e film, ma anche ai professionisti che richiedono una visione chiara e dettagliata dei loro progetti. La batteria a lunga durata consente un utilizzo continuo del dispositivo per l'intera giornata, rendendolo perfetto per chi viaggia spesso o dimentica di caricare il telefono regolarmente. Ottimo anche per gli appassionati di fotografia, questo dispositivo offre un avanzato sistema di fotocamere che cattura immagini sbalorditive in qualsiasi condizione di luce, e una modalità Cinema per video in 4K Dolby Vision, ideale per registrare momenti di vita con una qualità cinematografica.

Grazie alla robustezza garantita da Ceramic Shield e alla sua resistenza all'acqua, iPhone 14 Plus da 512 GB offre un utilizzo quotidiano senza preoccupazioni. Il potente chip A15 Bionic con GPU 5-core assicura prestazioni eccezionali per gaming, streaming e multitasking senza compromessi. Con l'aggiunta delle funzioni di sicurezza avanzate, come SOS emergenze via satellite e il rilevamento degli incidenti, iPhone 14 Plus scontato a 1.195€ si conferma come la scelta migliore per gli utenti che desiderano il massimo della tecnologia mobile disponibile sul mercato, sia per l'uso professionale che per il puro intrattenimento.

