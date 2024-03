Questo Set LEGO di Indiana Jones è un vero AFFARE!

Oggi su Amazon è disponibile il suggestivo set LEGO Il tempio dell’idolo d’oro dedicato a Indiana Jones, proposto al prezzo speciale di 142,21€. Questo set composto da 1545 pezzi riproduce in modo accurato la coinvolgente scena d'apertura del film I Predatori dell'Arca Perduta. Le sue funzioni interattive consentono di abbassare e illuminare l'idolo, far crollare un muro, far dondolare Indiana Jones su una liana nella grotta o seguirlo mentre è inseguito da un masso gigantesco. Il set include anche 4 minifigure LEGO: Indiana Jones, Satipo, Belloq e un guerriero di Hovitos, caratteristiche che lo rendono il regalo perfetto per i fan adulti della saga cinematografica di Indiana Jones.

Il tempio dell’idolo d’iro di Indiana Jones di LEGO, chi dovrebbe acquistarlo?

L'acquisto del set Il tempio dell’idolo d’oro di LEGO è fortemente consigliato agli amanti dell'archeologo Indiana Jones e agli appassionati di set di costruzioni. Con i suoi 1545 pezzi, questo set non solo rende omaggio alla scena iconica d'apertura de I Predatori dell'Arca Perduta, ma offre anche una stimolante sfida di costruzione. Il kit presenta una base dotata di quattro manopole per attivare funzioni speciali, come l'abbassamento e l'illuminazione dell'idolo o il crollo di un muro. Inoltre, consente di ricreare l'emozionante inseguimento di Indiana Jones da parte di un masso gigantesco, aggiungendo ulteriormente valore all'esperienza di gioco.

