Il monitor gaming Samsung Odyssey Ark oggi costa 684€ IN MENO!

Siete alla ricerca di un nuovo monitor da gaming di alta qualità? Scoprite l'esclusiva offerta su Amazon per il Samsung Odyssey Ark, un monitor da gaming che ridefinisce l'esperienza visiva. Con la sua spettacolare curvatura 1000R e un display di 55 pollici, offre un'immersione totale in qualità UHD 4K. Oggi in super offerta a soli 2.315,10€, potete risparmiare ben 684€ sul prezzo originale di 2.999,90€. Oltre alla sua eccezionale qualità d'immagine, grazie all'AMD FreeSync Premium Pro, garantisce un'esperienza di gioco incredibilmente fluida. Il suo Cockpit Mode e l'Eclipse Lighting elevano ulteriormente l'esperienza di gioco. È il momento ideale per aggiornare il vostro setup con un monitor che va oltre i confini del gaming tradizionale.

Samsung Odyssey Ark, chi dovrebbe acquistarlo?

Samsung Odyssey Ark è ideale per gli appassionati di gaming alla ricerca di un'esperienza visiva coinvolgente e di alta qualità. Con il suo ampio schermo da 55 pollici e la curvatura 1000R, questo monitor è perfetto per chi desidera immergersi completamente nei propri giochi preferiti, godendo di immagini potenti e realistiche. La sua capacità di riprodurre immagini UHD 4K supportate dalla tecnologia Quantum Matrix con Quantum Mini LED garantisce una definizione eccezionale, rendendolo adatto anche a chi apprezza i dettagli visivi nei film o nelle serie TV.

Inoltre, la feature Multi View con 4 input offre la flessibilità di collegare e visualizzare contemporaneamente fino a quattro sorgenti, ideale per chi ama multitasking o chi desidera combinare il lavoro con il divertimento. Supportato da AMD FreeSync Premium Pro per un'azione di gioco senza interruzioni e dotato del Gaming Hub per un facile accesso ai principali servizi di streaming, console e PC, Samsung Odyssey Ark risponde alle necessità degli utenti più esigenti.

Al prezzo di 2.315,10€, Samsung Odyssey Ark offre un'esperienza di gioco immersiva e di alta qualità, rappresentando una soluzione ideale per gli appassionati di gaming e multitasking che cercano il meglio in termini di tecnologia e prestazioni.

Vedi offerta su Amazon