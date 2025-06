La stagione estiva della WWE prosegue con Night of Champions, PLE in programma sabato 28 giugno in diretta da Riyadh, in Arabia Saudita. Ecco l'elenco ufficiale dei match in programma.

WWE United States Championship: Jacob Fatu vs Solo Sikoa

Dopo quanto accaduto a Money in the Bank, il campione in carica Jacob Fatu metterà in palio il titolo dall'assalto dell'ex partner della Bloodline, Solo Sikoa. Riuscirà a rimanere US Champion?

Sami Zayn vs Karrion Kross

Dopo aver fallito la qualificazione alla finale del KOTR ed essere stato più volte disturbato e vessato da Karrion Kross nel backstage, i due verranno finalmente alle mani in quel di Night of Champions.

Queen of the Ring - Final: Jade Cargill vs Asuka

Nella finale del Queen of the Ring Jade Cargill se la vedrà con l'ex campionessa Asuka, di recente tornata in quel di Raw e determinata più che mai a reclamare il suo posto sul trono.

King of the Ring - Final: Cody Rhodes vs Randy Orton

Cody Rhodes ha sconfitto Jey Uso nella puntata di Raw di questa settimana, guadagnandosi il suo posto nella finale del King of the Ring. Ad attenderlo ci sarà Randy Orton.

Street Fight Match: Rhea Ripley vs Raquel Rodriguez

A seguito delle diatribe e degli attacchi delle scorse settimane, Rhea Ripley ha sfidato la componente del Judgment Day a uno street fight match in quel di Night of Champions: nessuna regola, una sola vincitrice.

Undisputed WWE Championship: John Cena vs CM Punk

I due rivali storici si sfideranno "one last time", questa volta a parti invertite. John Cena continua il suo percorso da "cattivo" iniziato prima di WrestleMania, mentre Punk è tra le fila dei buoni. Chi uscirà da Riyadh con il titolo attorno alla vita?

Dove seguire Night of Champions in streaming

Il PLE della WWE sarà disponibile in diretta sabato 28 giugno a partire dalle 19 in esclusiva sul WWE Network.

Immagine di copertina via WWE