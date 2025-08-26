Consegnata agli archivi l'edizione 2025 di Forbidden Door, PPV congiunto tra AEW e New Japan Pro Wrestling, quest'anno andato in scena dall'iconica O2 Arena di Londra. Ecco i risultati dei match.

Christian Cage & Adam Copeland battono Kip Sabian & Luchasaurus

Il PPV si è aperto con l'attesissima reunion del duo canadese, tornati a fare coppia dopo gli screzi e l'accesa rivalità dei mesi passati. A vincere sono stati proprio loro due grazie a una pop up Spear di Copeland ai danni di Kip Sabian.

Da segnalare l'iconica entrata della Rated R Superstar che ha visto l'intera O2 Arena cantare a squarciagola la sua theme song.

AEW TNT Championship: Kyle Fletcher batte Hiromu Takahashi

Kyle Fletcher riesce a superare la sfida arrivata dalla NJPW sconfiggendo Takahashi al termine di un match molto combattuto. Decisiva la sheer-drop brainbuster.

AEW TBS Championship - 4-Way Match: Mercedes Moné batte Bozilla, Alex Windsor & Persephone

Continua il regno della CEO della divisione femminile, 9 Belts Monè. La wrestler originaria di Boston è uscita vincitrice dal match grazie a uno schienamento repentino ai danni di Persephone, direttamente dalla CMLL.

IWGP World Heavyweight Championship: Zack Sabre Jr. batte Nigel McGuinness

Un vero e proprio capolavoro del technical wrestling. Nigel McGuiness, ormai da tempo uscito dal ritiro forzato, è arrivato più volte vicino alla vittoria ma la scaltrezza del campione ha avuto la meglio.

Al termine del match vera e propria standing ovation del pubblico inglese per l'ex ROH World Champion, questa volta accompagnato da Daniel Garcia.

Questo contenuto è ospitato su una piattaforma esterna. Per visualizzarlo, è necessario accettare i cookie

AEW Unified Championship: Kazuchika Okada batte Swerve

Questo contenuto è ospitato su una piattaforma esterna. Per visualizzarlo, è necessario accettare i cookie

AEW World Championship: "Hangman" Adam Page batte MJF

Una vera e propria guerra quella tra Page e MJF, che ha visto l'attuale campione in carica confermarsi tale. Decisiva la Buckshot Lariat che ha permesso a Hangman di ottenere lo schienamento vincente.

Questo contenuto è ospitato su una piattaforma esterna. Per visualizzarlo, è necessario accettare i cookie

Lights Out Steel Cage Match - Hiroshi Tanahashi, Will Ospreay, Darby Allin, Kenny Omega & Kota Ibushi battono Matt Jackson, Nick Jackson, Jon Moxley, Claudio Castagnoli & Gabe Kidd

Caos, sangue e oggetti a contundenti a più non posso in un brutale main event che ha visto il team face capitanato dall'idolo di casa, Will Ospreay, ottenere la vittoria ai danni dei Death Riders.

Lo schienamento vincente è stato messo a segno dal presidente della NJPW, Hiroshi Tanahashi, nel pieno del suo tour di ritiro (quello di domenica è stato a tutti gli effetti il suo ultimo match in UK).

Questo contenuto è ospitato su una piattaforma esterna. Per visualizzarlo, è necessario accettare i cookie

La serata, purtroppo, non è terminata con un lieto fine: i Death Riders si sono accaniti su Will Ospreay colpendolo più volte al collo e lasciandolo privo di sensi al centro del ring.

Questo contenuto è ospitato su una piattaforma esterna. Per visualizzarlo, è necessario accettare i cookie

Dove vedere Forbidden Door in streaming

Se non siete riusciti a recuperarlo in diretta, l'evento è disponibile in differita sulla piattaforma ThrillerTV.

Immagine di copertina via All Elite Wrestling