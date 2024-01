SUPER sconto su questo utilissimo microfono HyperX! (-39%)

Per gli appassionati di podcasting e streaming in cerca di un microfono di qualità, Amazon propone un'offerta da non perdere: l'HyperX Quadcast, il microfono USB standalone di eccellenza, è ora disponibile a soli 84,99€ invece di 139,99€. Con uno sconto del 39%, questo dispositivo vi garantirà la massima chiarezza audio, un design elegante e una tecnologia di connettività USB ideale per PC e dispositivi compatibili.

Microfono HyperX Quadcast, chi dovrebbe acquistarlo?

Il microfono HyperX Quadcast è ideale per streamer e podcaster che vogliono una registrazione audio cristallina. Con una sensibilità di -36 dB e una gamma di frequenza da 20 a 20000 Hz, questo microfono da tavolo offre prestazioni di qualità superiore. Il suo design elegante in nero, unito ad un robusto supporto incluso, lo rende perfetto per chi desidera un setup efficiente e professionale.

Inoltre, è anche dotato di un supporto incluso con braccio antishock: questo significa sia che non avete necessità di un braccio specifico per sistemarlo sulla vostra scrivania, sia che non vi serviranno particolari accorgimenti per evitare rumori fastidiosi in caso di urto mentre registrate/streammate. Semplicemente, il microfono oscillerà nel suo braccio, senza creare disturbi di nessun tipo.

Dotato di un ottimo sensore che cattura il suono della vostra voce oscurando i rumori di fondo, è anche dotato di un filtro antipop, per evitare i suoni esplosivi di lettere labiali come "p" e "b", quando le pronunciate. È inoltre estremamente versatile, poiché include quattro pattern, così da adattarsi a tutte le situazioni. Approfittate ora di questa offerta unica per portarvi a casa questo ottimo microfono a soli 84,99€ anziché 139,99€​​.

