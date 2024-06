Huawei Watch FIT 3 + FreeBuds SE 2 a 159€: CHE AFFARE!

Oggi vi segnaliamo l'esclusiva offerta del bundle Huawei Watch FIT 3 + auricolari FreeBuds SE 2 su Amazon, un'accattivante combinazione che unisce tecnologia e design. Con un prezzo speciale di soli 159€, risparmierete il 20% rispetto al costo originale di 198€. Lo smartwatch è perfetto per monitorare la vostra salute e attività fisica 24 ore su 24. Inclusi nell'offerta troverete gli auricolari FreeBuds SE 2 che vi garantiranno un'esperienza sonora di qualità e una lunga durata della batteria, ideali sia per la vita di tutti i giorni che per i vostri allenamenti.

Set con Huawei Watch FIT 3 + auricolari FreeBuds SE 2, chi dovrebbe acquistarlo?

Huawei Watch FIT 3 è dotato di un display AMOLED da 1,82" che offre 1500 nits di luminosità massima e una risoluzione 347 PPI, ideale per l'utilizzo quotidiano. Offre anche il monitoraggio completo del fitness e della salute 24h, compatibilità con iOS e Android e una durata della batteria fino a 10 giorni. Con il suo design sottile e leggero, si adatta perfettamente a qualsiasi occasione, rendendolo ideale per chi desidera mantenere uno stile di vita attivo senza perdere l'eleganza. È un eccellente smartwatch per gli appassionati di fitness che vogliono tenere d'occhio la frequenza cardiaca, il livello di ossigeno nel sangue, il livello di stress e molto altro, sia di giorno che di notte.

Gli auricolari FreeBuds SE 2, inclusi nel pacchetto, rappresentano la scelta ideale per chi desidera un'esperienza sonora di alta qualità sia durante gli allenamenti che nella vita quotidiana, grazie alla loro batteria a lunga durata che offre fino a 40 ore di ascolto. Con una connessione Bluetooth 5.3 stabile e la certificazione IP54 per la resistenza a polvere e schizzi, sono perfetti per ogni situazione, sia durante intense sessioni di esercizio che durante passeggiate all'aperto.



Con il prezzo scontato di 159€ dai 198€ originali, questo set rappresenta un'eccellente opportunità per ottenere due dispositivi tecnologicamente avanzati a un costo conveniente. Vi consigliamo l'acquisto di Huawei Watch FIT 3 e degli auricolari FreeBuds SE 2 per la loro qualità, le funzioni avanzate e l'eccezionale rapporto qualità-prezzo che li rende accessori indispensabili sia per l'attività fisica che per l'ascolto di musica e chiamate in movimento.

Vedi offerta su Amazon