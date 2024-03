MINIMO STORICO! Notebook HP con AMD Ryzen 7 SCONTATO di 280€

Quando si tratta di offerte sui notebook, spesso si incontrano sconti su modelli più datati. Tuttavia, l'offerta attuale su Amazon rappresenta un'eccezione alla regola. Il laptop HP in questione, dotato di un processore AMD Ryzen 7 5700U, un SSD da 1TB e 16GB di RAM, presenta diversi vantaggi. Infatti, oggi potete acquistarlo a soli 549,99€, con uno sconto del 34% sul prezzo originale di 829,99€. Un ottimo affare, se si considera il ribasso di 280€. Inoltre, attualmente si tratta del notebook più venduto su Amazon, un altro segnale dell'ottima qualità del dispositivo.

HP Laptop 15s-eq2106nl, chi dovrebbe acquistarlo?

Il laptop HP 15s è progettato per soddisfare le esigenze di una vasta gamma di utenti, specialmente per chi cerca un dispositivo affidabile per la produttività e la creatività. Dotato di un processore AMD Ryzen 7 5700U e 16GB di RAM DDR4, si rivela una scelta eccellente per studenti e professionisti che necessitano di un laptop in grado di gestire senza problemi software di editing, grafica e multitasking impegnativo. Con un SSD da 1TB, offre anche ampio spazio di archiviazione per documenti, progetti e file multimediali, garantendo accessi rapidi e prestazioni fluide.

Il laptop HP 15s è la soluzione ideale per gli utenti che considerano la portabilità e l'autonomia come fattori cruciali. Con un design sottile e un peso di soli 1,69 kg, è estremamente facile da trasportare. La batteria a lunga durata, potenziata dalla funzione di ricarica rapida, offre la libertà di lavorare o studiare senza preoccuparsi di rimanere senza energia, anche quando ci si trova lontani da una presa elettrica.

Inoltre, il display da 15,6" antiriflesso garantisce una visualizzazione confortevole dei contenuti in qualsiasi ambiente luminoso. A 549,99€, il prezzo più basso mai registrato su Amazon, rappresenta un'ottima occasione di risparmio per gli utenti che cercano un laptop versatile e performante.

Vedi offerta su Amazon