Dal 4 ottobre al 2 novembre 2025, Movieland – The Hollywood Park celebra la stagione di Halloween con un programma che unisce attrazioni a tema, scenografie immersive e attività dedicate a diversi tipi di pubblico.
Asylum presents: La Fazenda
Tra le novità principali, torna in versione completamente rinnovata “Asylum presents: La Fazenda”, un’Extreme Experience vietata ai minori di 18 anni. L’ambientazione si ispira alla leggenda di Adelia Lopez e alla sua tenuta maledetta, trasformata in un incubo. I visitatori, guidati dalla medium Celina, vengono coinvolti in un rituale spiritico che li trascina in un percorso fatto di presenze, apparizioni e prove psicologiche.
Per le famiglie, a orari prestabiliti, è disponibile il Family Tour: un percorso che consente di scoprire la storia della Fazenda e vivere le atmosfere spettrali in una forma più leggera e adatta anche ai più piccoli.
Movieland Fair – Halloween Edition
Debutta la Movieland Fair – Halloween Edition, uno spazio ispirato alle fiere d’altri tempi che accoglie famiglie e bambini con piccole giostre rétro, stand gastronomici e scenografie autunnali. Zucche intagliate, foglie dorate e decorazioni a tema creano un contesto suggestivo, ideale per scattare foto e vivere un’esperienza stagionale diversa dal solito.
Special Events
Ogni weekend di ottobre prevede appuntamenti tematici:
4 ottobre – Grand Opening con l’inaugurazione ufficiale di “Asylum: La Fazenda” e della “Movieland Fair – Halloween Edition”.
11 e 12 ottobre – Days of the Ghost: due giornate dedicate agli appassionati di storie di fantasmi, con incontri, photo opportunity e attività a tema.
18 e 19 ottobre – Krampus – Alfagor Merano: i Krampus, figure tradizionali alpine, invadono le strade del Parco con costumi e maschere tipiche.
25 e 26 ottobre – Zombie Walk: i visitatori possono partecipare vestiti da zombie, trasformando il Parco in un set vivente.
31 ottobre – Halloween Dance Party “I Love Formentera” by Radio 105: musica, dj set e show speciali fino a mezzanotte.
Attrazioni e spettacoli a tema
Oltre alle novità stagionali, restano disponibili esperienze consolidate:
- Horror House – Holmes Hotel (VM14), con possibilità di Family Tour.
- Escape Street, con figuranti ispirati ai film horror cult anni ’80.
- Sweet Nightmare, spettacolo teatrale con nuove coreografie e scenografie.
- Labyrinth with Granny, un percorso con enigmi e tranelli per i più piccoli.
- Monster Chef, show culinario interattivo e divertente.
- Dolcetto o Scherzetto, il tradizionale percorso di raccolta caramelle per bambini.
Food & Shopping Experience
Il Parco propone specialità stagionali come mele caramellate, Devil Pork Burger, Monster Waffle e vin brulé. L’offerta retail comprende gadget esclusivi, decorazioni e souvenir a tema Halloween.
Orari di apertura
- Tutti i weekend di ottobre: sabato fino alle 23:00, domenica fino alle 19:00.
- Giovedì 31 ottobre: apertura fino a mezzanotte.
- 1 e 2 novembre: sabato fino alle 23:00, domenica fino alle 19:00.
Dopo Halloween: HallowChristmas
Dal 8 al 23 novembre, solo nei weekend, Movieland proporrà HallowChristmas – Natale all’improvviso, un format che fonde elementi natalizi e atmosfere dark, con decorazioni, luci e spettacoli pensati per introdurre la stagione invernale.