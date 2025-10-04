Dal 4 ottobre al 2 novembre 2025, Movieland – The Hollywood Park celebra la stagione di Halloween con un programma che unisce attrazioni a tema, scenografie immersive e attività dedicate a diversi tipi di pubblico.

Asylum presents: La Fazenda

Tra le novità principali, torna in versione completamente rinnovata “Asylum presents: La Fazenda”, un’Extreme Experience vietata ai minori di 18 anni. L’ambientazione si ispira alla leggenda di Adelia Lopez e alla sua tenuta maledetta, trasformata in un incubo. I visitatori, guidati dalla medium Celina, vengono coinvolti in un rituale spiritico che li trascina in un percorso fatto di presenze, apparizioni e prove psicologiche.

Per le famiglie, a orari prestabiliti, è disponibile il Family Tour: un percorso che consente di scoprire la storia della Fazenda e vivere le atmosfere spettrali in una forma più leggera e adatta anche ai più piccoli.

Movieland Fair – Halloween Edition

Debutta la Movieland Fair – Halloween Edition, uno spazio ispirato alle fiere d’altri tempi che accoglie famiglie e bambini con piccole giostre rétro, stand gastronomici e scenografie autunnali. Zucche intagliate, foglie dorate e decorazioni a tema creano un contesto suggestivo, ideale per scattare foto e vivere un’esperienza stagionale diversa dal solito.

Special Events

Ogni weekend di ottobre prevede appuntamenti tematici:

4 ottobre – Grand Opening con l’inaugurazione ufficiale di “Asylum: La Fazenda” e della “Movieland Fair – Halloween Edition”.

11 e 12 ottobre – Days of the Ghost: due giornate dedicate agli appassionati di storie di fantasmi, con incontri, photo opportunity e attività a tema.

18 e 19 ottobre – Krampus – Alfagor Merano: i Krampus, figure tradizionali alpine, invadono le strade del Parco con costumi e maschere tipiche.

25 e 26 ottobre – Zombie Walk: i visitatori possono partecipare vestiti da zombie, trasformando il Parco in un set vivente.

31 ottobre – Halloween Dance Party “I Love Formentera” by Radio 105: musica, dj set e show speciali fino a mezzanotte.

Attrazioni e spettacoli a tema

Oltre alle novità stagionali, restano disponibili esperienze consolidate:

Horror House – Holmes Hotel (VM14), con possibilità di Family Tour.

Escape Street, con figuranti ispirati ai film horror cult anni ’80.

Sweet Nightmare, spettacolo teatrale con nuove coreografie e scenografie.

Labyrinth with Granny, un percorso con enigmi e tranelli per i più piccoli.

Monster Chef, show culinario interattivo e divertente.

Dolcetto o Scherzetto, il tradizionale percorso di raccolta caramelle per bambini.

Food & Shopping Experience

Il Parco propone specialità stagionali come mele caramellate, Devil Pork Burger, Monster Waffle e vin brulé. L’offerta retail comprende gadget esclusivi, decorazioni e souvenir a tema Halloween.

Orari di apertura

Tutti i weekend di ottobre: sabato fino alle 23:00, domenica fino alle 19:00.

Giovedì 31 ottobre: apertura fino a mezzanotte.

1 e 2 novembre: sabato fino alle 23:00, domenica fino alle 19:00.

Dopo Halloween: HallowChristmas

Dal 8 al 23 novembre, solo nei weekend, Movieland proporrà HallowChristmas – Natale all’improvviso, un format che fonde elementi natalizi e atmosfere dark, con decorazioni, luci e spettacoli pensati per introdurre la stagione invernale.