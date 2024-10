Grande schermo, piccolo prezzo: smart TV LG scontata di 600€!

Stai cercando una smart TV perfetta per il gaming? LG QNED Serie 85 è attualmente in offerta su Amazon a soli 899€, con uno sconto di 600€ sul prezzo originale di 1.499€! Dotata di tecnologia Quantum Dot e Nanocell, processore α8 con AI per immagini e suoni ottimizzati, Advanced Local Dimming per un contrasto migliore e un design slim che si adatta perfettamente a ogni ambiente. In più, con il sistema operativo webOS 24 e il telecomando puntatore, l'esperienza utente è intuitiva e sempre aggiornata. Approfittate ora di questa opportunità per portare la vostra esperienza di visione a un livello superiore.

LG QNED Serie 85, chi dovrebbe acquistarla?

LG QNED Serie 85 è la scelta ideale per coloro che desiderano elevare la propria esperienza di visione a casa, grazie alla combinazione avanzata di tecnologia Quantum Dot e Nanocell che garantisce colori più vividi e puri rispetto ai tradizionali TV LED. Adatto agli appassionati del cinema e delle serie TV che non vogliono perdere neanche un dettaglio delle loro scene preferite. Il processore α8 con AI, inoltre, offre prestazioni di elaborazione grafica eccezionali, ottimizzando immagini e suoni in base a ciò che si sta guardando. Questo televisore è una scelta eccellente anche per chi apprezza un design elegante e minimalista, grazie al suo stile slim che lo rende un vero e proprio complemento d’arredo per ogni ambiente.

Per gli amanti dei videogiochi, LG QNED Serie 85 rappresenta un vero e proprio upgrade al proprio setup di gioco. Con 4 porte HDMI che supportano gameplay in 4K a 120fps, VRR e Freesync, offre un'esperienza di gioco fluida e senza ritardi, impreziosita da una grafica mozzafiato. Questo TV è anche perfetto per chi desidera rimanere al passo con le ultime tecnologie grazie al webOS Re:New Program che garantisce aggiornamenti del sistema operativo per i prossimi 5 anni. Inoltre, grazie al telecomando puntatore e l'intelligenza artificiale ThinQ AI, navigare tra le numerose app di streaming e contenuti disponibili è più semplice e intuitivo che mai.

Attualmente disponibile a soli 899,00€, rispetto al prezzo originale di 1.499,00€, LG QNED Serie 85 rappresenta un'ottima opportunità per chi cerca la massima qualità visiva e sonora, un gameplay ottimizzato e un'interfaccia utente semplice e intuitiva. Con il suo design moderno, la compatibilità con numerose app e le funzionalità di intelligenza artificiale, vi consigliamo vivamente l'acquisto di questa smart TV per un'esperienza di intrattenimento casalingo senza precedenti.

Vedi offerta su Amazon