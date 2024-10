GamesWeek 2012 - Galleria Cosplay #1

Dopo avervi mostrato una piccola parte delle foto scattate all’area espositiva della recente Games Week 2012, oggi vi proponiamo una serie di immagini ritraenti i numerosi e le numerose cosplayer che hanno fatto visita allo stand M5 di SpazioGames.it.Come sempre, nella galleria in calce alla news trovate solo una piccola parte del tantissimo materiale che abbiamo acquisito durante l’evento, pertanto continuate a seguirci nei prossimi giorni e non esitate a segnalare la vostra presenza in uno di questi scatti. Buona visione!